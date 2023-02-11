«أبوظبي الأول»: لا نقيم حالياً عرضاً لشراء «ستاندرد تشارترد»

المصدر: (أبوظبي - وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن «بنك أبوظبي الأول» أنه لا يقيم عرضاً محتملاً في الوقت الحالي لشراء بنك «ستاندرد تشارترد» الذي يقع مقره في لندن. وأضاف «أبوظبي الأول»، في إفصاح توضيحي أمس لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نؤكد من جديد أن البنك لا يقيم عرضاً محتملاً لستاندرد تشارترد، بعد الإعلان في يناير الماضي دخولنا في مراحل مبكرة جداً من تقييم عرض محتمل لشراء البنك، لكننا لم نعد نفعل ذلك حالياً».

وذكر الإفصاح، أن «أبوظبي الأول» وأي شخص يعمل بالتنسيق معه، يحتفظ بالحق في الإعلان عن عرض أو عرض محتمل للشركة أو تقديم أو المشاركة في عرض أو عرض محتمل للشركة و/‏‏‏‏ أو اتخاذ أي إجراء آخر غير مسموح به بموجب القاعدة 2.8 من كود المملكة المتحدة أو القاعدة 31.1 «ج» من كود هونج كونج في غضون ستة أشهرمن تاريخ هذا الإعلان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز