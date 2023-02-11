725.6 مليون درهم صافي أرباح «تيكوم» في 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، تحقيق زيادة في الإيرادات على أساس سنوي بـ 12 % لتصل إلى 1.97 مليار درهم. وتم تسجيل زيادة قياسية في صافي الأرباح على أساس سنوي بـ 28 % لتصل إلى 725.62 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وجاء ذلك تماشياً مع الأداء الإيجابي المتميز للمجموعة، ومدعوماً بمرونة البيئة الاقتصادية وتنامي سوق العقارات في دبي.وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: منذ الطرح العام الأولي يوليو الماضي، واصلت المجموعة تحقيق الإنجازات وتسجيل النتائج القوية والعوائد المجزية للمساهمين.

وجاء هذا الأداء المتميز، الذي تخطى توقعاتنا عند الإدراج، مدعوماً باقتصاد دبي المتين والرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة التي تواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الفاعلة. وأضاف: تماشياً مع سياسة الشركة الخاصة بتوزيعات الأرباح المعلنة، قمنا بتوزيع أرباح نقدية بلغت 200 مليون درهم على مساهمينا في نوفمبر الماضي.

وبناءً على أدائنا الاستثنائي للسنة المالية 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون أبريل المقبل، وبذلك يصل إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني من العام الماضي. ونؤكد التزامنا بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى بعد الإدراج، وجميع هذه التوزيعات خاضعة لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وأكد قائلاً: سنواصل التركيز في المرحلة المقبلة على توسيع محفظتنا من الأصول عالية الجودة والمرونة، كما سنعمل على تعزيز الاستدامة بشكل أكبر في عملياتنا التشغيلية الأساسية، والاستفادة من سوق العقارات المزدهر بدبي والذي يواصل نموه وتحقيق عوائد قوية للمستثمرين.

النهج المالي والتشغيلي

من جهته، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: تشكل نتائجنا القوية للسنة المالية الأولى منذ الإدراج دليلاً ملموساً لقدرتنا على تنفيذ استراتيجية نمونا المحددة في الطرح العام الأولي، وقوة نهجنا المالي والتشغيلي. يشير النمو الملحوظ بمعدلات الإشغال لدينا خلال 2022 إلى عودة الطلب على العقارات التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة في دبي.

ويعكس جاذبية عروضنا وحلولنا العقارية المتخصصة تحديداً. ونحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناه العام الماضي، ولا سيما في زيادة قيمة محفظة عقاراتنا الاستثمارية بـ 10 % تقريباً، فضلاً عن نمو قاعدة عملائنا بـ 22 % على أساس سنوي لتتجاوز 9.500 عميل من الشركات والمهنيين المستقلين.

وأضاف: نتوقع تحقيق نمو مستدام في معدلات الإيجار ومستويات الإشغال في المستقبل المنظور بما يدعم قدرتنا على مواصلة أدائنا المالي القوي وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين. وسنواصل العمل أيضاً على تطوير الأصول الحالية والجديدة لتعزيز محفظتنا. وتساهم هذه الجهود جميعها في نمو المجموعة وترسيخ مكانتها بصفتها مالكاً رائداً للعقارات التجارية والصناعية المتخصصة في دبي.

إشغال

وحتى 31 ديسمبر 2022، وصلت مستويات الإشغال للأصول التجارية والصناعية إلى 86 %، لتحقق بذلك المجموعة رابع نمو متتابع للعام، مع تسجيل زيادة كبيرة عن مستويات الإشغال نهاية 2021 البالغة 78 %. وبلغ معدل احتفاظ المجموعة بالعملاء 92 %، وتخطت هذه النسبة التوقعات.

وعلى مدار العام، انضم أكثر من 1.700 عميل جديد إلى مجمعات الأعمال التي تغطي 6 قطاعات استراتيجية - التكنولوجيا، والإعلام، والتعليم، والعلوم، والتصميم، والصناعة - مع ارتفاع الطلب على العقارات المبنية بغرض الإيجار، والعقارات المبنية حسب طلب الشركات.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بـ 15 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.35 مليار درهم. وفي نهاية عام 2022 واصلت المجموعة ضبط تكاليف الديون، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى القيمة العادلة 14.5 %، كما بلغ صافي الدين في المجموعة 3.08 مليارات درهم.

وأثمر الأداء المتميز والتوجهات الإيجابية عموماً لسوق العقارات عن زيادة القيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية لدى مجموعة تيكوم بـ 9.7 % منذ مارس 2022، لترتفع من 19.41 مليار درهم إلى 21.29 ملياراً. وبناءً على سعر إغلاق السهم في 30 ديسمبر 2022، بلغ عائد توزيعات الأرباح 7.1 %، ما يعتبر من أعلى مستويات العوائد للمساهمين في الشركات المدرجة بسوق دبي.

الربع الأخير 2022

وارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم خلال الربع الأخير من 2022 بـ 4 % على أساس سنوي إلى 493.66 مليون درهم، وذلك تبعاً لزيادة عدد العملاء الجدد ونمو معدلات الإشغال التي شهدت ارتفاعاً بـ 8 % عن الفترة ذاتها من 2021. ووصلت قيمة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 260 مليون درهم، وبلغ صافي الأرباح 87 مليوناً.

وتقدم مجموعة تيكوم حلولاً عقارية عبر 3 قطاعات رئيسية تشمل: التأجير التجاري، والتأجير الصناعي، وتأجير الأراضي. كما تقدم الشركة مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة - تحت مسمى الخدمات والأعمال الأخرى - لتعزيز بيئات العمل المتخصصة عبر مجمعات أعمالها العشر.

وارتفعت إيرادات قطاع التأجير التجاري بـ 17 % على أساس سنوي لتبلغ 1.06 مليار درهم، مدفوعة بالزيادة المستمرة في معدلات الإشغال القوية إلى 85 % ومعدلات الاحتفاظ المرتفعة بالعملاء عبر جميع القطاعات التي بلغت 92 %.

وحافظ قطاع تأجير الأراضي على مستويات هامش الأرباح ذاتها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي حققها في العام السابق 84 %، بينما شهدت إيرادات هذا القطاع انخفاضاً طفيفاً 2.7 %. ومع ذلك، تمكنت المجموعة من الحفاظ على معدل احتفاظ مرتفع بالعملاء يتجاوز 95 %، وتتوقع أن ينمو هذا القطاع بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة بما يتماشى مع اقتصاد دبي.

وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات والأعمال الأخرى بـ 19 % على أساس سنوي لتصل إلى 216 مليون درهم.

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