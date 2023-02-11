18.56 مليار درهم أرباح «ملتيبلاي» 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة ملتيبلاي، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، تحقيق صافي أرباح بلغ 18,56 مليار درهم لسنة 2022، مدفوعاً بالأداء القوي لاستثمارات المجموعة ونمو المحفظة التشغيلية.

وأظهرت معظم الشركات التابعة للمجموعة نمواً في الأرباح التشغيلية في 2022، مما يسلط الضوء على قوة هذه الشركات ومرونة المجالات التي تعمل بها. على سبيل المثال حققت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات نمواً بـ 51 %.

فيما حققت شركة فيولا كوميونيكيشنز نمواً بـ 203 % مدعوماً بالإنفاق على الفعاليات والوسائط الخارجية ونمو الاقتصاد، وذلك في فترة ما بعد جائحة كورونا، كما حققت مجموعة أومورفيا نمواً بـ 47 %.

وواصلت المجموعة مسيرة استثماراتها الاستراتيجية بقيمة تزيد على 12 مليار درهم العام الماضي في قطاعات الأعمال الديناميكية التي تضم الصناعات الأساسية عالية النمو، مثل الطاقة.

وعلى سبيل المثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة إنترناشونال إنيرجي القابضة. وفي الوقت ذاته، تقدم هذه الشركات دخلاً ثابتاً، والذي من شأنه أن يحقق زيادة في قيمة حقوق المساهمين.

أداء قوي

وقال أندريه صايغ رئيس مجلس الإدارة: تتمتع مجموعة ملتيبلاي بمكانة جيدة لعام 2023 وما بعده، تمكّنها من الاعتماد على الأداء القوي الذي تحقق في 2022 لعدد من الأسباب. أولاً، يحافظ الاقتصاد في دولة الإمارات على زخم قوي، وثانياً، ستظل ربحية الشركات قوية بسبب زيادة النشاط الاقتصادي المدعوم بالأنظمة والمشاريع الحكومية الإيجابية.

كما حققنا أداءً قوياً ومستمراً عبر المحفظة المتنوعة للمجموعة التي تضم الشركات التابعة عبر قطاعات متعددة. والتي سنتوسع فيها نحو تحقيق المزيد من النمو على مستوى شركاتنا ومن خلال الاستحواذات المستقبلية القابلة للتطوير.

سنة تحول

من جهتها، قالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي للمجموعة والمديرة العام: كانت 2022 سنة تحول بالنسبة لمجموعة ملتيبلاي. فقد قمنا بسلسلة من الاستثمارات الاستراتيجية المهمة التي أدت إلى تسريع نمو الشركة، وفي الوقت ذاته واصلت الشركات التابعة للمجموعة تحقيق عائدات ثابتة وقوية.

ووصلت محفظتنا المتنوعة إلى مستوى يمكّننا من مواصلة تنمية قطاعاتنا والمضي قدماً في استراتيجيتنا التي تركز على الشركات التي توفّر السيولة مع استراتيجيات مرنة.

كما نمتلك ميزانية قوية تشمل 41 مليار درهم من إجمالي الأصول في 2022، وقدرات كبيرة لتوظيف رأس المال في الوقت الذي تتراجع فيه التقييمات. وتكتسب المجالات التي نركز عليها المزيد من الجاذبية ضمن الظروف الحالية.

وتتطلع مجموعة ملتيبلاي إلى مستقبل واعد، اعتماداً على حجم محفظتها والتي تشمل 34,97 مليار درهم من الأصول السائلة و1,03 مليار درهم موزعة ما بين النقد والأرصدة البنكية والديون المتوسطة، وكذلك شبكتها العالمية من الشركاء لعقد الصفقات، وجهودها في بناء فريق داخلي من الخبراء المتميزين، حيث ستواصل المجموعة الاستفادة من اتجاهات السوق لتبقى في مكانة قوية.

استثمارات

تغطي استثمارات المجموعة العديد من القطاعات، ويشمل ذلك شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وبال للتبريد القابضة، ومجموعة أومورفيا، وفيولا كوميونيكيشنز، وهيلثير يو، وإنترناشونال انيرجي القابضة، وطاقة، وديوا، وبروج، وجيتي إميجز، وسافاج X فينتي، وفايرفلاي، وييلدمو.

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