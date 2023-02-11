1.3 مليار درهم أرباح «سالك» والإيرادات ترتفع 11.8 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «سالك» عن صافي أرباح قدرها 1.325 مليار درهم العام الماضي مقابل صافي أرباح بقيمة 1.38 مليار درهم في 2021.

وارتفعت الإيرادات 11.83 % لتصل إلى 1.89 مليار درهم في 2022، مقابل 1.69 % في 2021 على خلفية الأداء التشغيلي القوي الذي عكس انتعاشاً في الحركة الاقتصادية ونمواً في الحركة المرورية. ومع زيادة عدد الرحلات المولدة للإيرادات 12.6 %

إلى نحو 413 مليون رحلة عبر بوابات سالك. وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي، أمس، إن النتائج الأولية قد لا تعكس مقارنة دقيقة لربحية «سالك» من سنة إلى أخرى، بسبب التغييرات في هيكلها التشغيلي وعناصر التكاليف الجديدة اعتباراً من يوليو الماضي، حيث تعمل شركة سالك ككيان قانوني منفصل عن هيئة الطرق والمواصلات من خلال اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً، وقد أدى ذلك إلى نشوء تكاليف جديدة، مثل رسوم الامتياز، والإيجار، والإطفاء، وتكاليف اتفاقية الخدمة الانتقالية، بالإضافة إلى تكاليف التمويل، والتي لم تكن موجودة قبل يوليو 2022.

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