10.3 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 10.3 مليارات درهم الأسبوع الماضي مع 2310 مبايعة بقيمة 6.59 مليارات درهم، منها 311 مبايعة للأراضي بقيمة 2 مليار درهم و1999 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.59 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 78 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في أم سقيم الثانية تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات إذ سجلت 130 مبايعة بقيمة 399 مليون درهم، وتلتها اليفره 1 بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 302 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 183 مليون درهم في نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 156 مليون درهم في الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 117 مليون درهم في الوصل. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 258 مبايعة بقيمة 202 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 222 مبايعة بقيمة 515 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 160 مبايعة بقيمة 512 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 3.48 مليارات درهم منها 66 رهن أراضي بقيمة 2.61 مليار درهم و321 رهن فلل وشقق بقيمة 864.11 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الحضيبة بقيمة 251 مليون درهم. وتم تسجيل 88 هبة بقيمة 292.38 مليون درهم أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في ورسان الأولى بقيمة 31 مليون درهم.

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