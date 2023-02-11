15 ملياراً مكاسب الأسهم في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها خلال الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي نحو 15 مليار درهم بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قياسية وتوزيعات سخية لعام 2022، ما عزز العمليات الشرائية للمستثمرين الأجانب للأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.125 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 3.140 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس ، موزعة بواقع 2.539 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و601.01 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها منذ مطلع فبراير الجاري وربح رأسمالها السوقي نحو 28 مليار درهم 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.112 تريليونات درهم نهاية يناير الماضي إلى 3.14 تريليونات بنهاية الأسبوع، منها 2.539 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و601 مليار درهم للمدرجة في سوق دبي .

وعلى المستوى اليومي، واصلت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعها في ختام تداولات أمس، ونجح 44 سهماً مدرجاً في أسواق المال المحلية، أمس، في الصعود واختتام تعاملات الأسبوع باللون الأخضر، منها 23 سهماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و21 سهماً في سوق دبي.

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