مدينة إكسبو دبي تدعو الشركات ورواد الأعمال للمشاركة في «حيّ رمضان»

المصدر: دبي - البيان

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دعت مدينة إكسبو دبي رواد الأعمال والشركات للمشاركة في فعاليات «حيّ رمضان» التي تنظمها من 3 مارس إلى 25 أبريل، إذ تتاح لتجار التجزئة ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات فرصة الانضمام إلى فعاليات الموسم الرمضاني بالتواصل عبر Ramdan.ECD@expocitydubai.ae.

وبناءً على التزام «إكسبو 2020 دبي» تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة، تواصل مدينة إكسبو دبي دعم الشركات المحلية بتقديم منصة مميزة لها وتوفير فرص لعرض منتجاتها وإبداعاتها والوصول إلى أسواق جديدة لتعزيز إيراداتها.

وقالت آمنة بالهول، مدير إدارة الفعاليات في مدينة إكسبو دبي، إن دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة هو جزء أساسي من التزام المدينة بهذه الفئة ذات الإسهام المهم في الاقتصاد الوطني، وتستمر الأنشطة التي ننظمها مثل «حيّ رمضان» في دعمها، وتوفير منصة يسهل الوصول إليها للمساهمة في النمو المستدام مع تزويد زوارنا بتجربة تسوق وترفيه مميزة.

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