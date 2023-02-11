بنك أوف أمريكا يتوقع 5 % نمو ناتج الإمارات 2023 بدعم الانتعاش السياحي والعقاري

المصدر: أبوظبي - وام

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توقع بنك أوف أمريكا، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات إلى 5 % في 2023 ، كما توقع أن تحقق دبي فائضاً مالياً العام الجاري بدعم من مسار السياسات المالية المنتهجة.

وقال جان ميشيل، المدير الاقتصادي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات إن الناتج المحلي غير النفطي في الإمارات سيستفيد من النشاط القوي للقطاعين السياحي والعقاري.

وتأتي توقعات بنك أوف أمريكا متماشية مع المؤسسات والبنوك الدولية حيث توقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بنحو 4 % في 2023، بينما يتوقع البنك الدولي أن ينمو 4.7 %. وذكر جان ميشيل، أن الاكتتابات الأولية التي شهدتها أسواق المال في الإمارات أخيراً، بالإضافة إلى استحداث ضريبة الشركات يسلطان الضوء على زخم الجهود الحكومية المستمرة والاستباقية لدعم الاقتصاد.

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