105.8 ملايين أرباح «دبي للمرطبات» بنمو 9.3 %

المصدر: دبي - البيان

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حققت «دبي للمرطبات» 105.8 ملايين درهم صافي أرباح العام الماضي مقارنة بنحو 96.8 مليون درهم عام 2021 بنمو 9.3 %.

ووفقاً للنتائج المالية الأولية، ارتفعت إيرادات الشركة 12.3 % إلى 752.17 مليون درهم في 2022، مقابل 669.70 مليون درهم في 2021. وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي،أمس، إن أداء الشركة لعام 2021 كان قوياً، وتميز بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الإيرادات وهوامش تشغيلية جيدة، وكان التحسن العام للاقتصاد الكلي الذي تم الشعور به في أنحاء الدولة، بالإضافة إلى استضافة معرض إكسبو 2020 دبي من الدوافع الأساسية وراء التحسن في الإيرادات وزيادة الطلب وبالرغم من آثار التضخم على السعر الأساسي، بقيت نسب الأرباح بشكل عام في اعتدال بسبب تمكن الشركة من رفع أسعار بعض المنتجات والتمكن من تثبيت أسعار بعض المواد الأولية.

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