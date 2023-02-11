241 مليون درهم أرباح «الياه سات» العام الماضي

المصدر: دبي - البيان

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حققت «الياه سات» 241 مليون درهم أرباحاً صافية العام الماضي، بتراجع 5.8 %، مقارنة مع 256 مليوناً في 2021، وفقاً للنتائج المالية الأولية.

وأشارت الشركة إلى أن انخفاض أرباح العام المنسوبة إلى المساهمين، تعكس عملية إنقاص للقيمة الدفترية للمشروع المشترك «إتش بي أي البرازيل» والمحسوب بطريقة حقوق الملكية من قبل المجموعة، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال الأداء الأساسي القوي للمجموعة.

وارتفعت الإيرادات السنوية 6 % إلى 1.58 مليار درهم في 2022، مقابل 1.49 مليار درهم عام 2021، مدعومة بالأداء الاستثنائي في قطاع تشغيل الحلول المدارة. وارتفع صافي الربع التشغيلي إلى 422 مليون درهم، مقارنة مع 330 مليون درهم.

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