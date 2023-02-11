تعاون بين مركز عجمان للمسؤولية المجتمعية و«الاتحاد الخيرية»

المصدر: عجمان - البيان

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استقبل عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، لبحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات في مجال المسؤولية المجتمعية، وبحث سبل تنفيذ مبادرات وأنشطة مجتمعية مشتركة تخدم أهداف الطرفين وتعزز جودة الحياة للفرد والمجتمع.

حضر اللقاء الذي استضافه مقر غرفة عجمان، سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار في غرفة عجمان ـ الرئيس التنفيذي لمركز عجمان للمسؤولية المجتمعية، ومن جانب مؤسسة الاتحاد الخيرية حارب العرياني، الأمين العام، وناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وأشاد عبدالله المويجعي بجهود مؤسسة الاتحاد الخيرية ودورها المجتمعي والإنساني، لا سيما في مجال التعليم إلى جانب جهودها في إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية لخدمة أفراد المجتمع وتحقيق جودة الحياة. وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين وقعها الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي وناصر الظفري.

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