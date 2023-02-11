معرض جلفود 2023 يطلق فعالية «دبي لفن الطهي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي إطلاق فعالية «دبي لفن الطهي العالمي» التي تقام ضمن إطار معرض جلفود 2023، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، والتي توفر منصة مميزة للطهاة المقيمين في الإمارات للعمل على تقديم الهوية الثقافية لإمارة لدبي وترسيخها عالمياً بالتعاون مع طهاة عالميين، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لفنون الطهي.

ويأتي إطلاق الفعالية في ظل النمو الكبير والتطور الملموس لمشهد الطهي المحلي في الإمارة، والذي تزامن مع إطلاق مبادرات وإنجازات عدة ومن بينها إطلاق دليل ميشلان في دبي، وتقديم دليل «غوليت آند ميلو»، فضلاً عن إطلاق جوائز أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعتمد العديد من الطهاة في أبرز مطاعم دبي على الجمع بين ثقافات الطهي والأساليب والمكونات المختلفة لابتكار مفاهيم جديدة وأصلية، مما يؤكد مكانة الإمارة بوصفها وجهة مميزة تمتزج بها الثقافات. لذا تركز فعالية «دبي لفن الطهي العالمي» على دعم هؤلاء الطهاة المبتكرين، وستنطلق هذه الفعالية ضمن دورة العام الحالي من معرض جلفود 2023، وستشمل سلسلة من الأنشطة المتنوعة على مدار الأعوام المقبلة.

7 طهاة

وتستضيف فعالية «دبي لفن الطهي العالمي» سبعة من أشهر الطهاة على مستوى العالم في 6 مطاعم في دبي خلال الشهر الجاري، بما فيهم خمسة طهاة من سنغافورة، وواحد من النرويج، وآخر من إيطاليا. ويشارك الطهاة في تجارب عشاء خارج مساحة المعرض في مناطق مختلفة في الإمارة، كما يتعاونون معاً لليلةٍ واحدة لتقديم قائمة أطباق مبتكرة.

فعالية توب تيبل

ويتضمن جلفود بدورته الـ 28 إقامة فعالية توب تيبل بمركز دبي التجاري بين 20 و24 الجاري، حيث يمكن للضيوف لقاء أشهر الطهاة على مستوى العالم وحضور دروس تعليمية منهم مباشرة. كما تستعرض فعالية شيف توكس العديد من الأفكار والآراء الملهمة من خلال استضافة طهاة عالميين وصحافيين مختصين بشؤون الطعام ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في عالم الطهي.

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