مكتب أبوظبي للصادرات يوقع اتفاقيتي تمويل مع أنغولا بقيمة 445 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقيتي تمويل مع حكومة أنغولا بقيمة 445 مليون درهم، ما يعادل (121.3 مليون دولار)، وذلك بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، وبمقتضى الاتفاقية الأولى والتي تبلغ قيمتها 330 مليون درهم، ما يعادل (90 مليون دولار)، سيتم إنشاء مركزي بيانات ومنصة للحوسبة السحابية وفق أحدث النظم التكنولوجية، وسيتولى تنفيذ المشروع شركة «بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي التابعة لمجموعة (G42) الإماراتية الرائدة في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية الثانية ستقوم شركة مارك كابلز، وهي شركة إماراتية متخصصة في تصنيع الكابلات ومحولات الطاقة، بتركيب وصيانة إنارة الطرق باستخدام مصابيح صديقة للبيئة في مدن لواندا، ومالانج، وإندالاتاندو، وأويجي في أنغولا.

ووقع الاتفاقيتين، محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وفيرا ديفيز دي سوزا، وزيرة المالية في أنغولا، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، وفاروق محمد، رئيس تمويل الصادرات في بنك ستاندرد تشارترد. وحضر التوقيع خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأليكسيس بايغامبا، رئيس مجلس إدارة مارك كابلز، وخليل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة.

وقال محمد السويدي: تشكل الاتفاقيتان نقطة انطلاق مهمة لمرحلة جديدة من التعاون التنموي مع حكومة أنغولا، حيث يسهم التمويل في بناء شراكات فعالة لدعم تطوير بنية تحتية حديثة وصديقة للبيئة في أنغولا من خلال شركات إماراتية رائدة، إضافة إلى أن الاتفاقيتين ستعملان على دعم الجهود المبذولة لتعزيز تنويع اقتصاد الإمارات ودعم تواجد الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية. كما أعرب عن تطلعه أن تشهد علاقات التعاون بين مكتب أبوظبي للصادرات والحكومة الأنغولية تطوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة، مما سيعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وسيحفز نمو الشركات الإماراتية ويدعم أنشطتها التجارية والاقتصادية بشكل متسارع.

دور ريادي

تقدمت فيرا ديفيز دي سوزا، بالشكر إلى الإمارات على دورها الريادي بدعم أنغولا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وأكدت أن الاتفاقيتين ستسهمان في توسيع أفق التعاون التنموي بين أنغولا ودولة الإمارات، إذ ستعمل الاتفاقيتان على تمكين أنغولا من تطوير مجال البيانات والخدمات المالية والتعليمية، إلى جانب تركيب أنظمة إنارة حديثة ومستدامة للطرق في كبرى المدن الأنغولية. وقال فاروق محمد، رئيس تمويل الصادرات في بنك ستاندرد تشارترد:»فخورون بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات وبالخدمات المالية والحلول التمويلية التنافسية التي يقدمها لدعم الشركات الإماراتية للتوسع في الأسواق الدولية، ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع (أدكس) تمكنت شركتا «G42» و«مارك كابلز» من تنفيذ مشاريع ريادية ضمن قطاعات حيوية في أنغولا.

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