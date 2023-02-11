غرفة تجارة دبي تدعو مجتمع الأعمال للمشاركة في برنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال بالتعاون مع «هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة»، ندوة افتراضية أخيراً لتعريف مجتمع الأعمال في دبي ببرنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»، والترويج له وتحفيز الشركات للحصول على علامة الجودة.

وناقشت الندوة أهمية سياسات العمل الداعمة للأسرة التي تتيح للوالدين رعاية أطفالهم بالطريقة المثالية؛ وبما يعود بالنفع على الأفراد والاقتصاد والمجتمع ككل، خصوصاً مع مواجهة العديد من الأفراد في الإمارات صعوبات في تحقيق التوازن بين التزاماتهم المهنية والأسرية.

وأطلقت «هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة» برنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» في 2021 ليكون أول برنامج تطوعي من نوعه في المنطقة. ومع نجاح الدورة الأولى من البرنامج، بحصول 6 شركات على علامة الجودة لتنفيذها سياسات داعمة للوالدين، تقرر إطلاق الدورة الثانية من البرنامج على مستوى الدولة في نوفمبر الماضي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تطوير السياسات المتعلقة بتحقيق التوازن بين العمل والحياة من القضايا الملحة التي يسعى مجتمع الأعمال في دبي لمعالجتها، لذلك يعتبر برنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» من أهم المبادرات لتحفيز الشركات على تبني سياسات داعمة للأسرة وممارسات تتناسب واحتياجات رعاية الطفولة المبكرة. وفي إطار جهودنا لتعزيز جودة بيئة الأعمال في دبي، سنواصل منح الأولوية للمبادرات ومصالح الأعمال التي تمكن الآباء والأمهات من تحقيق التوازن بين الالتزامات المهنية وواجبات رعاية الأطفال».

وقالت سناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «من خلال هذا البرنامج الوطني، نهدف إلى تمكين الوالدين من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة ورعاية الأطفال في السنوات الأولى من حياتهم. لذلك ندعو مؤسسات القطاعات المستهدفة في جميع أنحاء الدولة للتقدم بطلب للحصول على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» نظراً للمزايا المتعددة التي تقدمها. فالبرنامج يمكن أن يساعدهم في جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، مما يوفر لهم الوقت والمال. ويمكن أن تشمل الفوائد الأخرى خفض معدلات غياب الموظفين وزيادة الإنتاجية وزيادة الربحية إلى غير ذلك من المزايا. كما ستتاح لهم الفرصة للتواصل مع القادة الآخرين في هذا المجال، ومشاركة الدروس والتحديات».

أبحاث

وأظهرت الأبحاث أن خيارات العمل المرنة مهمة لـ 90 % من القوى العاملة في الإمارات. ووفقاً لتقرير «سيسكو» للعمل الهجين، يرغب أكثر من نصف الأشخاص العاملين في الإمارات (56 %) في رؤية المزيد من التركيز على رفاهية الموظفين وتحقيق التوازن بين العمل والحياة.

وتعد هذه الندوة الأولى التي تنظمها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بالشراكة مع غرفة تجارة دبي، وتأتي في أعقاب إطلاق النسخة الجديدة من برنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» على مستوى الدولة. ويمكن للمؤسسات العاملة في الدولة ضمن القطاعات شبه الحكومية والخاصة والقطاع الثالث التي تمتلك رخصة تجارية سارية أو تعمل في منطقة حرة في الإمارات، أن تتقدم بطلب المشاركة في برنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين». ويمكن تعبئة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني: eca.gov.ae/parent-friendly-home.

مبادرة تطوعية

برنامج «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» مبادرة تطوعية تقدم مجموعة من المعايير التي يمكن للمؤسسات العاملة في الدولة ضمن القطاعات شبه الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، تبنيها للحصول على علامة الجودة تقديراً لالتزامها بثقافة وسياسات العمل الداعمة. وغالباً ما تحتاج الأسر العاملة في الإمارات إلى تقديم تنازلات من أجل الوفاء بالتزاماتها. ولكن من خلال وضع سياسات وأطر عمل أكثر توافقاً مع احتياجات الوالدين المسؤولين عن رعاية الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 0 - 8 سنوات، ستتمكن الشركات من تعزيز ثقافة عمل داعمة للوالدين في الإمارات.

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