«الإمارات للدراسات المصرفية والمالية»: تدريب 35 ألف مهني خلال 2022

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، تدريب أكثر من 35 ألفاً من المهنيين في القطاعين المصرفي والمالي بالدولة خلال عام 2022، منهم أكثر من 13،600 مهني إماراتي تم تسجيلهم في الفترة بين يناير وديسمبر 2022، ما يشكل 40% من إجمالي عدد المشاركين، منهم 85% من الإناث و15% من الذكور.

وقدم المعهد خلال عام 2022 ما مجموعه 166 برنامجاً تدريبياً، بما في برامج تدريب خاصة بالقطاع المصرفي، وخطة تدريب لقطاع التأمين، وبرامج خاصة، وشهادات مهنية متخصصة، إضافة إلى سبعة برامج لدعم للتوطين عام 2022.

ووفقاً لتقرير نتائج عام 2022، بلغ عدد المتدربين حضوريًا 27،741 متدرباً، في حين بلغ عدد المتدربين الذين التحقوا بمنصة التعليم الإلكتروني Insight 6،396 متدرباً.

وقالت نورة البلوشي، المدير العام بالوكالة لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: «يسعدنا الإعلان أن نحو 35,000 مهني من المجالين المصرفي والمالي شاركوا في برامجنا التدريبية خلال 2022، وبذلك يؤكد المعهد تميزه كواحد من أكبر مؤسسات التعليم والتدريب المالي والمصرفي في المنطقة. ولطالما كان المعهد في طليعة خطط التوطين في القطاع المصرفي والمالي بدولة الإمارات، حيث قام بتدريب أكثر من 13,600 إماراتي هذا العام وحده، مما يشير إلى مدى مساهمة المعهد في تحقيق الأهداف الوطنية على صعيد تنمية المواهب الإماراتية».

وأضافت: نقوم كل عام بتصميم برامجنا التدريبية بناءً على الاحتياجات المتغيرة والديناميكية للأسواق المالية الإقليمية والعالمية. وحقق هذا النهج أداءً جيداً لنا، وساعد في تعزيز جهودنا لدعم النمو المهني للعاملين في القطاع المصرفي والمالي. ونحن فخورون بالزيادة الكبيرة بعدد المشاركين الإماراتيين، وهو ما يتوافق مع التزامنا بدعم أجندة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة للدولة لتعزيز القدرات المهنية للكوادر الإماراتية.

ويضع المعهد خطة التدريب سنوياً بهدف دعم قدرات المهنيين في القطاع المصرفي والمالي تماشيًا مع الرؤية المستقبلية والرؤى الوطنية الطموحة في استشراف المستقبل، وإعداد كوادر إماراتية قادرة على مواجهة التحديات والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد المعرفة بالدولة. وقام المعهد، على مدار الأربعين عاماً الماضية، بتدريب أكثر من 300 ألف مهني في المجال المصرفي إلى جانب آلاف المتدربين الذين استفادوا من برامج المعهد في تسريع وتيرة تطورهم المهني.

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