355 مليوناً صافي أرباح برجيل القابضة 2022 بنمو 52 %

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة برجيل القابضة، إحدى منصات الرعاية الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث بلغ صافي الربح 355 مليون درهم، بزيادة 52% على أساس سنوي، ما يعكس قدرة المجموعة على تحقيق أولوياتها الاستراتيجية لتحسين العوائد.

وبلغت الإيرادات 3.92 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 17% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو الذي حققته مدينة برجيل الطبية بنسبة 125%.

ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 878 مليون درهم، بزيادة 13% على أساس سنوي، مع استقرار هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين عند 22%. ويعود الفضل في ذلك إلى النمو القوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك لدى مدينة برجيل الطبية.

وارتفع إجمالي عدد المرضى بنسبة 15%، مما يعكس قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها لزيادة استخدام الأصول. كما بلغ إجمالي عدد زيارات العيادات الخارجية أكثر من 5.4 ملايين في السنة المالية 2022. وواصلت مدينة برجيل الطبية تحقيق نتائج قوية، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 125%، ويعزى ذلك إلى زيادة الاستخدام، حيث تضاعف عدد المرضى قرابة الثلاث مرات، كما أسهمت خدمات الرعاية التخصصية الفائقة في رفع متوسط الإيرادات المحققة.

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