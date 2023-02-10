10.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 10.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2310 مبايعات بقيمة 6.59 مليار درهم منها 311 مبايعة للأراضي بقيمة 2 مليار درهم و1999 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.59 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 78 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثانيه تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 130 مبايعة بقيمة 399 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 302 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 183 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 156 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 117 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 258 مبايعة بقيمة 202 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 222 مبايعة بقيمة 515 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 160 مبايعة بقيمة 512 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.48 مليار درهم منها 66 رهنا لأراض بقيمة 2.61 مليار درهم و321 رهنا لفلل وشقق بقيمة 864.11 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الحضيبة بقيمة 251 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 88 هبة بقيمة 292.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 31 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز