1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 265 مبايعة بقيمة 757.01 مليون درهم، منها 40 مبايعة للأراضي بقيمة 291.81 مليون درهم و225 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 465.2 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 467.15 مليون درهم منها 10 رهون أراض بقيمة 98.64 مليون درهم و69 رهن فلل وشقق بقيمة 368.5 مليون درهموكان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 121 مليون درهم وأخري في منطقة البدع بقيمة 59 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 48.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 11 مليون درهم.

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