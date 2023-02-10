طيران الإمارات و"إير كندا" توقعان اتفاقية لتوسيع شبكتيهما

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت طيران الإمارات و"إير كندا" مذكرة تفاهم لتقديم مزيد من الفوائد والمزايا لعملائهما في جميع أنحاء العالم.

وقّع مذكرة التفاهم، التي تُعدّ امتداداً للشراكة التجارية الاستراتيجية التي أبرمت بين الناقلتين أواخر العام الماضي، كلٌ من نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وماثيو كيسي، مدير عام الشؤون التجارية في "إير كندا كارغو"، وذلك في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات بدبي.

وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون "الإمارات للشحن الجوي" و"إير كندا كارغو" في مبادرات تشمل توسيع خيارات الشحن بالإنترلاين واتفاقيات توفر السعة. وتهدف هذه المبادرات إلى تزويد عملاء الشحن لدى الناقلتين بإمكانية استخدام سعة أكبر على شبكة عالمية مشتركة موسّعة.

وسوف تتمكن "الإمارات للشحن الجوي" من الوصول إلى أكثر من 60 مدينة في كندا وأكثر من 150 مدينة عبر خمس قارات الخمس من خلال "إير كندا كارغو"، بما في ذلك السعة المتوفرة على رحلات "إير كندا" المنتظمة للركاب. وفي المقابل، ستتمكّن "إير كندا كارغو" من الوصول إلى شبكة "الإمارات للشحن الجوي" الواسعة من خلال رحلات طيران الإمارات المنتظمة للركاب إلى أكثر من 140 وجهة عالمية، بالإضافة إلى السعة التي توفرها 11 طائرة شحن عاملة ضمن أسطول طيران الإمارات.



وتتمتع الناقلتان بخبرات متخصصة واسعة في التعامل مع الشحنات الفريدة، مثل معدات حفر آبار النفط والغاز، وقطع غيار السيارات والمستحضرات الصيدلانية على طائراتهما المخصصة للشحن أو طائرات الركاب.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: "نحن ملتزمون بدورنا الرائد في صناعة الشحن الجوي العالمية، وتزويد عملائنا بالمنتجات والخدمات وفق أعلى المعاير العالمية. وسوف يوفر تعاوننا مع إير كندا كارغو قيمة مضافة لعملائنا من خلال الوصول السريع إلى وجهات جديدة في كندا عبر بواباتنا في تورنتو والولايات المتحدة الأميركية".

من جانبه، قال مدير عام الشؤون التجارية في "إير كندا كارغو" ماثيو كيسي: "يسعدنا تعزيز العلاقة مع الإمارات للشحن الجوي، حيث تمكّن هذه الاتفاقية كلا الناقلتين من العمل بشكل أوثق لتحسين سعة الشحن على شبكتينا العالميتين المتكاملتين، ما يوفر لعملائنا فرصاً أكبر للاستفادة من مزيد من الخيارات والوجهات والمناولة بصورة أفضل للشحنات عبر العالم".

ومنذ الإعلان عن شراكتهما الاستراتيجية في عام 2022، أبرمت طيران الإمارات و"إير كندا" اتفاقية مشاركة بالرمز للركاب تغطي 46 وجهة عبر أميركا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة بين برنامجي الولاء تتيح لأعضاء "سكاي واردز طيران الإمارات" و"إيروبلان" كسب واستبدال الأميال والنقاط على جميع الرحلات التي تديرها طيران الإمارات و"إير كندا".