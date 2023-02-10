15 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: دبي - محمد عباس

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عززت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها خلال الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي نحو 15 مليار درهم بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قياسية وتوزيعات سخية لعام 2022، ما عزز العمليات الشرائية للمستثمرين الأجانب للأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.125 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضية إلى 3.140 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم الجمعة، موزعة بواقع 2.539 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و601.01 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها منذ مطلع فبراير الجاري وربح رأسمالها السوقي نحو 28 مليار درهم 2022.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.112 تريليونات درهم في نهاية يناير الماضي إلى 3.14 تريليونات درهم بنهاية الأسبوع، موزعة بواقع 2.539 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و601 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعلى المستوى اليومي، واصلت أسواق الأسهم المحلية ارتفاعها في ختام تداولات أمس، ونجح 44 سهماً مدرجاً في أسواق المال المحلية، الجمعة، في الصعود واختتام تعاملات الأسبوع باللون الأخضر، منها 23 سهماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و21 سهماً في سوق دبي المالي.

سيولة

واستقطبت الأسهم سيولة بنهاية تداولات الجمعة بأكثر من 2.8 مليار درهم، منها 2.49 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تنفيذ 4 صفقات كبيرة على سهم «ملتيبلاي» و329.97 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 543.62 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 16 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه للجلسة العاشرة على التوالي، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.16 % ليغلق عند 9951.29 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.12 % ليبلغ مستوى 10023.05 نقطة، ليسجل المؤشران أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوعين.

وتدعم سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «أبوظبي الإسلامي» 2.2 % و«دانة غاز» 1.43 % و«أي آند» 1.19 % و«أدنوك للحفر» 0.89 % و«أدنوك للتوزيع» 0.45 % و«أبوظبي التجاري» 0.34 % و«فيرتيغلوب» 0.24 %.

وتصدر «ملتيبلاي» النشاط بفعل تنفيذ 4 صفقات كبيرة، حيث استحوذ على نحو 1.2 مليار درهم من السيولة، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً أكثر من 609 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة ناهزت 11 مليون درهم.

سوق دبي

حافظ سوق دبي المالي على أعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف بعد صعوده لنحو 8 جلسات متتالية، ليغلق المؤشر العام مرتفعاً 0.24 % أو 8.15 نقاط وصولاً إلى مستوى 3453.85 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ سبتمبر الماضي.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي «إعمار العقارية» 0.52 % و«دبي الإسلامي» 0.53 % و«الإمارات دبي الوطني» 0.36 % و«إعمار للتطوير» 0.8 % و«العربية للطيران» 0.43 % و«إمباور» 1.3 % و«أرامكس» 1.13 % و«دبي للاستثمار» 0.43 % و«أمانات القابضة» 1.6 %.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 153.3 مليون درهم وأغلق عند 5.75 دراهم، تلاه «بنك المشرق» بسيولة 51.6 مليون درهم، ثم «إمباور» مستقطباً نحو 20.7 مليون درهم.

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