«أبوظبي الأول» يؤكد أنه لا يقيم حالياً عرضاً لشراء «ستاندرد تشارترد»

المصدر: وام

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قال "بنك أبوظبي الأول" إنه لا يقيم عرضاً محتملاً في الوقت الحالي لشراء بنك "ستاندرد تشارترد" الذي يقع مقره في لندن.

وأضاف "أبوظبي الأول"، في إفصاح توضيحي اليوم لسوق أبوظبي للأوراق المالية: “نؤكد من جديد أن البنك لا يقيم عرضا محتملا لستاندرد تشارترد، بعد الإعلان في يناير الماضي دخولنا في مراحل مبكرة جدا من تقييم عرض محتمل لشراء البنك، لكننا لم نعد نفعل ذلك حالياً”.

وبحسب الإفصاح، فإن "أبوظبي الأول" وأي شخص يتصرف بالتنسيق معه، ملزم بالقيود المنصوص عليها في القاعدة 2.8 من كود المملكة المتحدة والقاعدة 31.1 "ج" من كود هونج كونج.

وذكر الإفصاح، أن "أبوظبي الأول" وأي شخص يعمل بالتنسيق معه، يحتفظ بالحق في الإعلان عن عرض أو عرض محتمل للشركة أو تقديم أو المشاركة في عرض أو عرض محتمل للشركة و / أو اتخاذ أي إجراء آخر غير مسموح به بموجب القاعدة 2.8 من كود المملكة المتحدة أو القاعدة 31.1 "ج" من كود هونج كونج في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان في الحالات التالية.

وأشار الإفصاح إلى أن الحالات هي : موافقة مجلس إدارة الشركة، أو إذا أعلن طرف ثالث عن نية أكيدة لتقديم عرض للشركة، أو إذا أعلنت الشركة عن اقتراح تنازل بموجب كود المملكة المتحدة، أو اقتراح "whitewash" لأغراض كود هونج كونج، أو الاستحواذ العكسي.

وذكر الإفصاح أن الحالة الرابعة والأخيرة هي إذا كان هناك تغيير جوهري في الظروف على النحو الذي تحدده هيئة عمليات الاستحواذ والاندماج في المملكة المتحدة والمدير التنفيذي لعمليات الاستحواذ في هيئة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة.

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