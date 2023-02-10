4 صفقات كبيرة على "ملتيبلاي" في سوق أبوظبي بقيمة 1.1 مليار درهم

المصدر: وام

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شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات اليوم، تنفيذ 4 صفقات كبيرة على أسهم مجموعة "ملتيبلاي".

ووفق بيانات السوق فقد تم تنفيذ الصفقات على 279.8 مليون سهم بقيمة جاوزت 1.158 مليار درهم بسعر 4.14 درهم للسهم الواحد.

يذكر أن الصفقات المنفذة اليوم، هي ثاني الصفقات الكبيرة التى يشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري 2023، وذلك بعد تنفيذ صفقة كبيرة على "العالمية القابضة" خلال يناير الماضي بقيمة 3.37 مليار درهم.

كان سوق أبوظبي قد شهد خلال العام المنصرم، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.

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