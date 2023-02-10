مليارا درهم إيرادات مجموعة تيكوم خلال 2022

المصدر: وام

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أعلنت اليوم، مجموعة تيكوم المُدرجة في سوق دبي المالي، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، عن تحقيق زيادة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 12% لتصل إلى 1.97 مليار درهم، وزيادة قياسية في صافي الأرباح على أساس سنوي بنسبة 28% لتصل إلى 725.62 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وتأتي هذه النتائج المتميزة نتيجة الطلب الكبير على العقارات التجارية والصناعية للمجموعة، وبيئة الاقتصاد الكلي القوية في دبي، وتنامي مشهد الأعمال وثقة العملاء.

وقال سعادة مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم، إنه منذ الطرح العام الأولي في يوليو 2022، واصلت مجموعة تيكوم تحقيق الإنجازات وتسجيل النتائج القوية والعوائد المجزية للمساهمين، مضيفاً أن هذا الأداء المتميز، جاء مدعوماً باقتصاد دبي المتين والرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة التي تواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال الإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الفاعلة.

وأوضح أن المجموعة قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت 200 مليون درهم على المساهمين في نوفمبر 2022، وبناءً على الأداء الاستثنائي للسنة المالية 2022، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2023، ليصل إجمالي التوزيعات إلى 400 مليون درهم عن النصف الثاني لعام 2022.

وأكد الالتزام بتوزيع أرباح إجمالية بقيمة 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى بعد الإدراج، مع الإشارة إلى أن جميع التوزيعات خاضعة لموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

من جهته، قال عبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إن النتائج القوية للسنة المالية الأولى منذ الإدراج تشكل دليلاً ملموساً للقدرة على تنفيذ استراتيجية نمو المجموعة المحددة في الطرح العام الأولي، مشيراً إلى أن النمو الملحوظ في معدلات الإشغال خلال 2022 وعودة الطلب على العقارات التجارية والصناعية عالية الجودة والمرونة في دبي، أدى إلى زيادة قيمة محفظة عقارات المجموعة الاستثمارية بنسبة 10% تقريباً، فضلاً عن نمو قاعدة العملاء بنسبة 22% على أساس سنوي لتتجاوز 9,500 عميل من الشركات والمهنيين المستقلين.

وارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم للسنة المالية 2022 بنسبة 12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.97 مليار درهم، مدفوعةً بمستويات الإشغال القوية، ومعدلات الاحتفاظ المرتفعة بالعملاء، والزيادة الكبيرة في عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة.

وحتى 31 ديسمبر 2022، وصلت مستويات الإشغال للأصول التجارية والصناعية إلى 86٪، محققة بذلك رابع نمو متتابع للعام، مع تسجيل زيادة كبيرة عن مستويات الإشغال في نهاية عام 2021 البالغة حينها 78٪.

كما بلغ معدل احتفاظ المجموعة بالعملاء 92٪، وتخطت هذه النسبة التوقعات لتؤكد مجدداً ولاء العملاء للحلول والخدمات المتكاملة الذي تقدمها مجموعة تيكوم، وعلى مدار العام انضم أكثر من 1,700 عميل جديد إلى مجمّعات الأعمال التي تغطي ستة قطاعات استراتيجية - التكنولوجيا، والإعلام، والتعليم، والعلوم، والتصميم، والصناعة - مع ارتفاع الطلب على العقارات المبنية بغرض الإيجار، والعقارات المبنية حسب طلب الشركات.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.35 مليار درهم، كما ارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 68٪ بالمقارنة مع 66٪ في العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن جودة الإيرادات عبر جميع قطاعات أعمالنا، بالإضافة إلى تحسين إدارة النفقات التشغيلية.

وارتفع صافي الربح بنسبة قياسية بلغت 28٪ على أساس سنوي لتصل إلى 725.62 مليون درهم تماشياً مع الأداء الإيجابي المتميز للمجموعة، ومدعوماً بمرونة البيئة الاقتصادية وتنامي سوق العقارات في دبي.

كما وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، والتي تعتبر مقياساً للسيولة، إلى 1.20 مليار درهم بنسبة زيادة 19٪ على أساس سنوي. ويؤكد ذلك نجاح المجموعة في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر جميع الأصول المدرة للدخل.

وارتفعت قيمة التدفقات النقدية الحرة المتكررة إلى 964 مليون درهم إماراتي بنسبة زيادة 12٪ على أساس سنوي، وذلك بفضل الذمم المدينة الجيدة والتحويل النقدي الفعال. وتمتلك مجموعة تيكوم محفظة أصول متوازنة مع عقود تأجير قصيرة وطويلة الأمد، مما يدعم إمكانية توقع التدفقات النقدية.

وفي نهاية عام 2022 واصلت المجموعة ضبط تكاليف الديون حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى القيمة العادلة 14.5% كما بلغ صافي الدين في المجموعة 3.08 مليار درهم، وأثمر الأداء المتميز والتوجهات الإيجابية عموماً لسوق العقارات عن زيادة القيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية لدى مجموعة تيكوم بنسبة 9.7% منذ مارس 2022، لترتفع من 19.41 مليار درهم إلى 21.29 مليار درهم، مما يعكس نمواً قوياً في صافي قيمة الأصول وتعزيز القيمة طويلة الأمد المحققة للمساهمين.

وبناءً على سعر إغلاق السهم في 30 ديسمبر 2022، بلغ عائد توزيعات أرباح مجموعة تيكوم نسبة 7.1٪، وبذلك يعتبر من أعلى مستويات العوائد للمساهمين في الشركات المدرجة بسوق دبي المالي.

وارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم خلال الربع الأخير 2022 بنسبة 4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 493.66 مليون درهم ، وذلك تبعاً لزيادة عدد العملاء الجدد ونمو معدلات الإشغال التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 8٪ عن الفترة ذاتها من عام 2021.

ووصلت قيمة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 260 مليون درهم، وبلغ صافي الأرباح 87 مليون درهم، متأثرة بارتفاع مصروفات الاستهلاك بعد تسليم مشاريع جديدة من الأصول المبنية حسب طلب الشركات وزيادة النفقات الرأسمالية لتطوير محفظة الأصول والتكاليف التشغيلية نتيجة العودة إلى مستويات النشاط الطبيعي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث اتخذت المجموعة أيضًا تدابير احترازية في الربع الأخير 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

وتقدم مجموعة تيكوم حلولاً عقارية عبر ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل: التأجير التجاري، والتأجير الصناعي، وتأجير الأراضي.

كما تقدم الشركة مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة - تحت مسمّى الخدمات والأعمال الأخرى - لتعزيز بيئات العمل المتخصصة عبر مجمعات أعمالها العشر.

وارتفعت إيرادات قطاع التأجير التجاري في السنة المالية 2022 بنسبة 17٪ على أساس سنوي لتبلغ 1.06 مليار درهم، مدفوعةً بالزيادة المستمرة في معدلات الإشغال القوية إلى 85٪ ومعدلات الاحتفاظ المرتفعة بالعملاء عبر جميع القطاعات التي بلغت 92٪.

وساهم الاقتصاد التوسعي لدبي، إلى جانب الطلب القوي من جانب عملاء قطاع الصناعة، بارتفاع معدلات الإشغال والاحتفاظ بالعملاء عبر قطاعي التأجير التجاري والصناعي.

وحافظ قطاع تأجير الأراضي خلال العام 2022 على مستويات هامش الأرباح نفسها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك التي حققها في العام المنصرم بنسبة 84%، بينما شهدت إيرادات هذا القطاع انخفاضاً طفيفاً بحوالي 2.7%. ومع ذلك، تمكنت المجموعة من الحفاظ على معدل احتفاظ مرتفع بالعملاء يزيد عن 95٪، وتتوقع أن ينمو هذا القطاع بشكل أكبر خلال السنوات القادمة بما يتماشى مع اقتصاد دبي.

وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات والأعمال الأخرى خلال السنة المالية 2022 بنسبة 19٪ على أساس سنوي لتصل إلى 216 مليون درهم. ويعزى ذلك إلى الزيادة القوية في الطلب على الخدمات الحكومية والمؤسسية (عبر منصة axs) مع تخفيف قيود كوفيد-19، وزيادة عدد الشركات الجديد التي تأسست في دبي.

ويعزى النمو الكبير في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مع تحسن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.. إلى انخفاض النفقات العامة والإدارية نتيجة تحسين الكفاءة التشغيلية.

وحققت المجموعة المزيد من التقدم في المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال 2022 عقب نشرها أول تقرير للأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، حيث ساهم تفعيل ثلاثة أنظمة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في مجمعات أعمال المجموعة بزيادة إجمالي كمية الطاقة النظيفة التي ولدتها الشركة عام 2022 إلى 11.14 جيجاوات ساعة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الكهرباء بنسبة 25٪ مقارنةً بعام 2021.

وفي النصف الثاني من العام، أعلنت تيكوم عن وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من "مركز الابتكار" مع الاتفاق على تأجير ما يزيد على 50٪ من المساحة القابلة للتأجير. وبلغت معدلات الإشغال في المرحلة الأولى من المركز 93٪ في 31 ديسمبر 2022، حيث احتضنت مقرات لمجموعة من عمالقة التكنولوجيا العالمية من بينها "جوجل" و "هيوليت باكارد" و "جارتنر" و "تشاينا تليكوم". ومن المتوقّع أن يضيف المركز إلى محفظة مجموعة تيكوم عند اكتمال جميع مراحله مساحات جديدة تتجاوز 1.3 مليون قدم مربّعة مخصصة لشركات التكنولوجيا والتعليم ووسائل الإعلام الجديدة بجميع أحجامها.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح المنصوص عليها في نشرة اكتتاب الطرح العام الأولي، تلتزم مجموعة تيكوم بدفع توزيعات أرباح بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث الأولى بعد الإدراج.

وتم توزيع أول دفعة أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون درهم إماراتي (4.0 فلس لكل سهم) في نوفمبر 2022. وعقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 9 فبراير 2023، أوصى المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 200 مليون درهم (4.0 فلس لكل سهم) في أبريل 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

وتعكس سياسة توزيع الأرباح ثقة المجموعة في تحقيق تدفقات نقدية قوية وتوقعاتها بأرباح طويلة الأجل، مع السماح للمجموعة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة والاستثمار في النمو طويل الأمد.

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