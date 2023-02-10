إشادة دولية بريادة «إمباور» في صناعة تبريد المناطق

المصدر: دبي- البيان

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أشادت الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء «ASHRAE»، بريادة «إمباور»، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق نقلات نوعية في صناعة تبريد المناطق صديقة البيئة.

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء، فاروق محبوب، ونائب الرئيس جيف ليتلتون، بوفد «إمباور» المشارك في فعاليات مؤتمر وإكسبو ASHRAE 2023 في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وخلال اللقاء، ناقشت الجمعية الأمريكية مع «إمباور»، العديد من المواضيع والأفكار حول كيفية ابتكار طرق جديدة بالكامل للتبريد، تمكن من استخدام الطاقة وتخزينها ونقلها حرارياً، والحصول عبرها على التبريد المطلوب، دون الحاجة إلى تحويلها إلى كهرباء، بالتعاون مع أفضل الجامعات، ومراكز الأبحاث في العالم من جهة، ومن جهة أخرى آليات تحديث وتطوير الدليل الإرشادي لتصميم أنظمة تبريد المناطق، ليبقى مرجعاً مهنياً دولياً معتمداً .

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: ريادة المؤسسة ونجاحاتها ومسيرتها المهنية الغنية بالإنجازات لم تكن لتتحقق لولا دعم الجهات العليا في دبي، والتي باتت اليوم نموذجاً عالمياً يحتذى به، وهذه مسؤولية كبيرة تعيها فرق «إمباور»، وتبذل في سبيل ديمومتها كل الجهود والطاقات.

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