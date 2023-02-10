35 % نمو أرباح «الدار» إلى 3.1 مليارات درهم في 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت شركة «الدار العقارية» تحقيق أرباح قياسية في العام الماضي وسط أداء تشغيلي قوي واستثمارات ضخمة لرأس المال.

وذكرت الشركة، في بيان أمس، أن أرباحها الصافية زادت على أساس سنوي بنسبة 35% إلى 3.1 مليارات درهم في 2022، فيما زادت أرباحها في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 28% إلى 1 مليار درهم.

وزادت إيرادات الشركة على أساس سنوي 31% إلى 11.2 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح الإجمالية 4.7 مليارات درهم بنمو 31%، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 3.7 مليارات درهم بارتفاع 32% عن 2022.

توزيعات

وأوصت الشركة بدفع توزيعات أرباح قدرها 0.16 درهم للسهم؛ حيث يؤكد معدل النمو السنوي المركب لتوزيعات الأرباح بنسبة 10% على مدار السنوات العشر الماضية قدرة الشركة على توفير قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين من خلال النمو المرتكز على الاستثمار والعائدات النقدية؛ ويصل حجم توزيعات الأرباح الإجمالية للشركة إلى 1.3 مليار درهم في عام 2022 و10 مليارات درهم على مدار العقد الماضي.

وقال محمد المبارك رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: يبدي الاقتصاد الإماراتي استقراراً ملحوظاً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية مع استمرار الدولة في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار وممارسة الأعمال والعيش؛ وفي ضوء ذلك، تعتمد الدار على الركائز القوية للسوق العقاري في دولة الإمارات لمواصلة دورها المحوري في التنمية المستدامة للقطاع والاقتصاد عموماً.

وأضاف: حققت الدار العام الماضي تقدماً ملموساً في نطاق ووتيرة النمو التحولي عبر العديد من الصفقات المهمة ومشاريع التطوير الاستراتيجية؛ ففي مطلع عام 2022، اجتذبت الشركة 5.1 مليارات درهم من رأس المال المؤسسي طويل الأمد من «أبولو جلوبال مانجمنت».

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: دخلت الدار مرحلة جديدة من النمو أدت إلى تحقيق نتائج مالية قياسية في عام 2022، ورسخت مكانتها كشركة رائدة في القطاع العقاري في المنطقة.

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