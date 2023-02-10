30 % نمواً قياسياً لعمليات تزويد السفن بالوقود بدبي في 2022

المصدر: دبي - البيان

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أكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي تعد أحد اللاعبين الرائدين على مستوى القطاع البحري.

حيث تأتي ضمن مصاف أهم الوجهات البحرية العالمية مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وهونج كونج نظراً لقدرتها في لعب دور محوري نحو التوسع في قطاع النقل البحري على وجه الخصوص وعلى مستوى الصناعة البحرية بشكل عام.

جاء ذلك على هامش مشاركة سلطة مدنية دبي الملاحية في مؤتمر «الشرق الأوسط للتزود بالوقود 2023» ضمن مساعيها بتعزيز التواصل الفعال مع رواد القطاع البحري الإقليمي والعالمي والمشاركة الدورية في المحافل البحرية العالمية.

وأشار الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم إلى تحقيق دبي نمواً قياسياً في خدمة تزويد السفن بالوقود خلال عام 2022 بلغ نحو 1.1 مليون طن متري، بنمو 30 % مقارنة بالعام الماضي.

في ظل مناخ التنافسية الذي يتمتع به التجمع البحري المحلي في دبي، وأضاف أن إمارة دبي تعتبر شريكاً ومركزاً حيوياً نشطاً في الحفاظ على التدفق السلس لسوق النفط العالمي عبر المحطات البحرية الرئيسية المستخدمة في تزويد السفن بالوقود.

وأوضح أن السلطة الملاحية حريصة على تنظيم وتسهيل وتوفير جميع الخدمات لتعزيز واستدامة مزاولة الأنشطة البحرية، لدعم النهج الطموح في ترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.

وذلك استناداً إلى الابتكار والإبداع والتميز، مسلطاً الضوء على أبرز المزايا التنافسية التي تجعل من دبي منافساً قوياً لأبرز المراكز الدولية، لا سيّما الموقع الاستراتيجي والمنظومة الاقتصادية المتينة والبنية التحتية والتشريعية والقانونية المتطورة وغيرها.

شراكات

واستطرد: نلتزم في السلطة ببناء شراكات استراتيجية فاعلة مع رواد القطاع البحري في المنطقة والعالم، حرصاً منا على مواصلة الارتقاء بالبنية التحتية والتشريعية في إمارة دبي بما يتماشى مع استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي التي تركز على تعزيز نقاط قوة التجمع البحري المحلي، بما يضع دبي في مصاف أهم العواصم البحرية في العالم.

وأوضح الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد آل مكتوم أن السلطة قدمت التعاون الكامل لتنفيذ أعلى المعايير الدولية واللوائح المعتمدة عالميًا على النحو المنصوص عليه في استراتيجية القطاع البحري التي تم إطلاقها في عام 2012، مؤكداً أن مكانة دبي كمركز عالمي رائد يقع بين آسيا وأوروبا تساعد على ضمان التدفق الفعال لمنتجات الوقود إلى المنطقة وخارجها.

ومن جانبه، تحدث الكابتن إبراهيم أحمد البلوشي، مدير إدارة العمليات البحرية بسلطة مدينة دبي الملاحية، خلال جلسة حوارية بعنوان «فرص تنامي أسواق جديدة في ظل التغيرات الزمنية» بالمؤتمر عن نمو قطاع الوقود في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر السنوي يعد مثالياً لاستكشاف الفرص المتاحة واستخدام الآليات المطلوبة في مواجهة التحديات، وذلك سعياً نحو تعزيز التجارة ودعم تحقيق الأهداف المشتركة.

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