المجلس الاقتصادي العربي يرحب بمبادرة الإمارات إنشاء سوق الغذاء العربي

المصدر: أبوظبي- البيان

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رحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء «سوق الغذاء العربي»، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به لتعزيز التعاون العربي في مجالات الاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الـ 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، وذلك بمشاركة وفد رسمي من الإمارات برئاسة جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. وناقش المجلس آليات جديدة لدعم أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العربي.

دعم

وقال جمعة الكيت: دولة الإمارات تدعم جهود التعاون والعمل العربي المشترك في شتى المجالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بضرورة تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول العربية كافة، بما يصب في تعزيز الرخاء والتنمية لشعوب المنطقة.

مبادرة

وأوضح أن مبادرة «سوق الغذاء العربي» تأتي ضمن جهود دولة الإمارات لتطبيق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكداً أن المبادرة تعد أحد المحركات الرئيسية لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطن العربي.

لاسيما وأنها تؤسس لتحالف واسع بين القطاعين العام والخاص والقطاع التكنولوجي لتأسيس سوق افتراضي رقمي للمواد الغذائية، والذي يمكن من خلاله إيجاد حلول إدارية وتكنولوجية للمعاملات المرتبطة بالأنشطة التصديرية للسلع الغذائية.

وأشار إلى أن المبادرة التي جرى الإعلان عنها بأبوظبي في يناير 2023، بالشراكة مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ستسهم في خلق ترابط رقمي بين الأسواق العربية وستعمل على تنمية قدراتها التنافسية، مشدداً على حرص دولة الإمارات على تطوير تعاون عربي مشترك لوضع آليات واضحة تساهم في دعم هذه المبادرة وتنفيذها بالشكل المطلوب.

وأكد ضرورة خلق مسارات أكثر مرونة لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وهو ما سيسهم بدوره في زيادة زخم حركة التجارة فيما بينها، بما يضمن تدفقاً سلساً للبضائع والسلع بين الدول العربية، موضحاً أهمية مواصلة الجهود المبذولة بشأن إقامة الاتحاد الجمركي العربي، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يسهم في دعم نمو الاقتصادات العربية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الإمارات حريصة على دعم تحول الاقتصادات العربية نحو النماذج الاقتصادية المستقبلية، بما في ذلك قطاعات ريادة الأعمال، والمشروعات الناشئة المبتكرة، وقطاعات الاقتصاد الجديد، التي تساهم بشكل كبير في تنويع مصادر دخل الاقتصادات الوطنية، مؤكداً استعداد دولة الإمارات مشاركة تجربتها الرائدة في شتى المجالات مع الأشقاء في الدول العربية، لتعزيز التعاون العربي المشترك ودفعه نحو مستويات أكثر زخماً.

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