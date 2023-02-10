«سيراميك رأس الخيمة» تسجل أعلى إيرادات سنوية منذ 2009

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت شركة «سيراميك رأس الخيمة»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نتائجها المالية السنوية، حيث سجلت أداءً قياسياً، مع ارتفاع الإيرادات إلى أعلى مستوى منذ 2009، حيث زادت بـ 22.9 % إلى 3.5 مليارات درهم في 2022، وارتفع صافي الربح المسجل بـ 19.8%، إلى 340 مليون درهم، مقارنةً بـ 2021.

وقال عبدالله مسعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، إن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج ملحوظة، مع ارتفاع إجمالي الإيرادات، لتصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009، مدفوعاً بنمو قوي للأعمال الأساسية في البلاط، والأدوات الصحية، وأدوات المائدة، بالإضافة إلى النمو في أعمال الأكسسوارات، على خلفية توحيد ودمج أعمال مجموعة كلودي.

وأوضحت الشركة أن مشروع تحسين البلاط في الإمارات، لا يزال قيد التنفيذ، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري، لمساحة تقدر بـ 5 ملايين متر مربع من بلاط البورسيلان.

كما تم الانتهاء من تعزيز القدرة الإنتاجية للأدوات الصحية، مع بدء الإنتاج بالطاقة الكاملة، تقدر بـ 260000 قطعة لعام 2023. ولا يزال التوسع في القدرة الإنتاجية لأدوات المائدة جارياً، حيث يقدر الإنتاج التجاري للربع الثالث من عام 2023 بـ 10 ملايين قطعة.

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