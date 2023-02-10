أسواق المال في الإمارات نحو مزيد من الازدهار

المصدر: عجمان - وام

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس في ديوان الحاكم بحضور أعضاء المجلس. واطلع سموه على نتائج المصرف المالية للسنة المنتهية 31 ديسمبر الماضي، حيث بلغ صافي أرباح المصرف لعام 2022 مبلغ 162.1 مليون درهم مقارنة بـ 116.2 مليون درهم في 2021، بارتفاع 40 %.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالنتائج الإيجابية لمصرف عجمان، معرباً عن ارتياحه لأداء أسواق المال في الإمارات ومضيها نحو المزيد من الازدهار. وثمن سموه دور القائمين على سير العمل في المصرف وأثنى على ما يبذلونه من جهود حثيثة في خدمة المستثمرين والمتعاملين مما أكسبه سمعة متميزة ومكانة مرموقة بين المصارف المحلية.

بيئة مثلى

وقال سموه إن الظروف الاقتصادية الإيجابية في الإمارات توفر بيئة مُثلى لاستقطاب الأعمال وتدعم ازدهارها ونموها، وتأتي نتائجنا المالية القوية شاهداً على قوة واستقرار الاقتصاد الإماراتي الذي يشكل مصرف عجمان جزءاً لا يتجزأ منه، ونحن واثقون بأن تركيزنا على تقديم حلول استثنائية من خلال خطط الاستثمارات الاستراتيجية والممارسات التجارية المبتكرة لعملائنا سيؤدي إلى تحقيق نجاح ونمو مستدام لمصرف عجمان.

وحقق المصرف صافي عائد تشغيلي قدره 942.3 مليون درهم العام 2022 مقارنة بـ908.4 ملايين درهم في العام السابق بارتفاع 4 %.

وبلغت قيمة إجمالي الأصول عند نهاية ديسمبر الماضي، مبلغ 21.1 مليار درهم مقارنة بـ22.3 مليار درهم عند نهاية ديسمبر2021، في حين ارتفعت الودائع الإسلامية للعملاء بـ 7 % مقارنة بالعام 2021 ويبلغ معدل كفاية رأس المال للمصرف 15.59 % على رأس المال التنظيمي.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: أحرزنا هذا النجاح بفضل اتباعنا نهجاً منضبطاً وتعاونياً واضعين نصب أعيننا هدف إحداث تغيير وترك أثر إيجابي في كل نواحي الاقتصاد وازدهار الأعمال وحياة الأفراد.

مشيراً إلى أن الأداء القوي لمصرف عجمان يرتكز على استراتيجية أعمال واضحة ومحددة بشكل جيد إلى جانب تقديم مزيج من المنتجات المفضلة لدى العملاء والارتقاء بخدمتهم إلى مستويات استثنائية من خلال توظيف الحلول التكنولوجية الرائدة في قطاع الصيرفة.

وأضاف: حقق المصرف على مدى الأشهر الفائتة إنجازات كبيرة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، ونحن متفائلون بشأن النمو المستقبلي والربحية من خلال تركيزنا على تنويع القطاعات وتعزيز الهوامش الإجمالية والاهتمام بتنمية الدخل المتحقق من مصادر أخرى غير مالية وعلى قدر ثقتنا وإيماننا بإمكاناتنا وعملنا الدؤوب وبدعم من فريق العمل المتفاني لدينا فإننا موقنون بأننا سنستمر في خدمة عملائنا بفعالية وكفاءة عالية.

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