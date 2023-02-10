قيمة سوق دبي العقارية تسجل أعلى مستوياتها في 2022

المصدر: دبي- البيان

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أصدرت بروبرتي فايندر، البوابة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث تقاريرها السنوية، التي رصدت أبرز اتجاهات المعاملات وإحصاءات القطاع العقاري سريع التطور في دبي وأبوظبي.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، ساهمت الأنشطة العقارية، بما يقرب من 8.2 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة.

وشهد سوق العقارات في دبي انتعاشاً ملحوظاً العام الماضي، تماشياً مع تحقيق النشاط الاقتصادي للدولة، تعافياً قوياً في جميع مجالاته. وقد ساهم الأداء المتميز لمبيعات القطاع العقاري في دبي، في زيادة كبيرة بحجم مبيعات العقارات على الخارطة والوحدات الجاهزة، محققاً أرقاماً قياسية جديدة في حجم المعاملات وقيمتها.

وأنهى سوق عقارات دبي العقاري 2022، على ارتفاع كبير، حيث سجلت قيمة سوق دبي العقارية أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات المسجلة نحو 97,465 معاملة، مقارنة بنحو 60,210 نهاية عام 2021. كذلك تم تسجيل 29,215 معاملة بيع في الربع الأخير من 2022، مقارنة بنحو 17,732 معاملة في الربع الأخير من 2021. وارتفعت القيمة السوقية في 2022 بـ 78 %، وسجلت هذه المعاملات ارتفاعاً جديداً في مبيعات العقارات السكنية والتجارية، مع تنامي الطلب المطرد على المساكن.

سلوكيات لشراء

وأفاد التقرير بأن سلوكيات الشراء للمستهلكين، تتطور بسرعة مع الإقبال المتزايد على الاستثمارات طويلة الأجل، إذ بات المستأجر يفضل امتلاك منزله الخاص، والعزوف عن الإيجار، نظراً للارتفاع في متوسط الإيجارات بـ 25 %.

كذلك كشفت بيانات بروبرتي فايندر، أن الخليج التجاري، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا، وقرية جميرا الدائرية، ونخلة جميرا تصدرت قائمة المناطق المفضلة للباحثين عن تملك شقق سكنية، في حين حلت مناطق المرابع العربية، والمرابع العربية 2، والمرابع العربية 3، ودبي هيلز استيت، ونخلة جميرا نجاحات في الصدارة للمشترين، بغرض الاستثمار أو الإقامة في فئة الفيلات لعام 2022.

وتم تسجيل حالات مماثلة في قطاع الإيجار، مع إضافات أبراج بحيرات جميرا، والبرشاء، وداماك هيلز.

أبوظبي

ورصد التقرير تنوعاً ملحوظاً في قطاع العقارات في أبوظبي، مع زيادة في المعاملات التي تقودها الاستثمارات الدولية، حيث وجد أن معظم المستثمرين هم من أصحاب الأعمال، أو كبار المسؤولين التنفيذيين من دول الكومنولث، أو دول أوروبا الغربية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا.وجاءت قوة الدفع الكبيرة لعقارات أبوظبي من المبيعات للوحدات العقارية على الخارطة.

والتي سجلت نحو 5,046 صفقة، مقارنة بـ 2,734 في 2021، وشهدت نمواً كبيراً بـ 84.6 %، مقارنة بعام 2021. كذلك حققت معاملات البيع على الخارطة في الربع الأخير من 2022، ارتفاع قياسي، بعد تسجيل نحو 1,946 معاملة بيع، بزيادة 58.6 %، مقارنة بالربع الثالث من 2022.

والذي يعد أفضل أداء لسوق مبيعات العقارات على الخارطة خلال السنوات الماضية. وبلغ إجمالي قيمة صفقات المبيعات 22,81 مليار درهم، مقابل 15,14 مليار درهم في عام 2021، مع ارتفاع ملحوظ للقيمة السوقية لمعاملات المبيعات بـ 50.7 %، مقارنة بعام 2021.

وقال سكوت بوند المدير العام لشركة بروبرتي فايندر في الإمارات: «تتوقع بروبرتي فايندر مستقبلاً أفضل وأكثر إشراقاً للسوق العقارية في عام 2023، ونتطلع لرؤية موجة جديدة من الاستثمارات المدروسة، والمدفوعة بعوائد أكبر على المدى الطويل عبر مصادر موثوقة».

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