جي إف إتش تسجل ربحاً صافياً بقيمة 90.25 مليون دولار للمساهمين عن 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أمس، نتائجها المالية للربع الأخير، والاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وبلغ صافي الربح الذي يؤول للمساهمين 24.02 مليون دولار للربع الأخير من العام، مقابل 23.88 مليوناً في الربع الأخير من عام 2021، بزيادة قدرها 0.6 %. وقد نتجت هذه الزيادة بعد احتساب المخصصات، والبالغة 13.4 مليون دولار، ومن تحقيق مساهمة الدخل من الشركات التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى الدخل الناتج عن الاكتتابات والرسوم للمحافظ الاستثمارية وبيع صكوك إنفراكورب. بلغت ربحية السهم للربع 0.72 سنت، بقي دون تغيير عن الفترة المقارنة لعام 2021. بلغ إجمالي الدخل للربع الأخير من عام 147.79 مليون دولار، مقارنة بـ 128.14 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2021، بزيادة قدرها 15.3 %.

وسجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 90.25 مليون دولار للعام بكامله، مقارنة بما مقداره 84.22 مليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 7.2 %، وتعزى هذه الزيادة إلى أعمال الصيرفة الاستثمارية، والمساهمات المعززة بشكل كبير من شركتنا التابعة، خاصة الخدمات المصرفية التجارية والبنية التحتية، بالإضافة إلى أنشطة الخزينة. بلغت ربحية السهم عن العام 2.65 سنت، مقارنة بـ 2.60 سنت للعام بكامله في 2021، بزيادة قدرها 1.9 %، فيما بلغ إجمالي الدخل للعام 441.67 مليون دولار، بزيادة 10.8 %، من 398.75 مليون دولار في العام السابق.

وتماشياً مع هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية أرباح بواقع 6 % من القيمة الاسمية بالدولار (0.0159 للسهم)، بمراعاة الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية. وقال غازي الهاجري رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: "يسعدنا أن نعلن عن عام آخر من التقدم والنمو، الذي حققته المجموعة في عام 2022. على الرغم من كونه عاماً مليئاً بالتحديات عبر الأسواق العالمية، فقد واصلت المجموعة تنوع أنشطتها، وتحسين الدخل والأرباح. لقد كانت المكاسب التي تحققت خلال العام، مدعومة بأداء جميع خطوط العمل الأساسية، على الرغم من تقلبات السوق، والضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة. ولقد واصلت المجموعة أيضاً، تنمية محافظنا العالمية من الأصول، من خلال إجراء استثمارات جديدة مهمة، والتوسع في وجودنا العالمي في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: قمنا بتدشين وجودنا الرسمي في السعودية خلال العام، بمكاتب جديدة، وفريق عمل مقره في الرياض. وفي الوقت نفسه، واصلنا تعزيز وجودنا في دولة الإمارات، حيث قمنا خلال عام 2022، بإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليكون بذلك الإدراج الإقليمي الرابع لجي إف إتش، وهي خطوة تسمح بتوسيع قاعدة مساهمينا بشكل أكبر، وخلق المزيد من السيولة.

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