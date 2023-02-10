رقم قياسي للعقارات على المخطط في الإمارات خلال يناير

المصدر: دبي- البيان

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كشفت زازين بروبرتيز للتطوير العقاري، تواصل النمو القوي في قطاع العقارات بالدولة خلال العام الجديد، حيث تم تسجيل أكثر من 9,800 معاملة بيع في يناير، ليتجاوز ذلك بفارق كبير إجمالي المبيعات الذي تم تسجيله في الشهر نفسه العام الماضي.

وشهد قطاع العقارات على المخطط في الإمارات أفضل أداء خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد الصفقات 5,000، بزيادة بنسبة 90 % على أساس سنوي، مقارنة بشهر يناير من العام الماضي. كما ازدادت قيمة القطاع بنسبة 130 %، حيث حققت ارتفاعاً ملحوظاً من 5.3 مليارات درهم إماراتي في يناير 2022، إلى 12.1 مليار درهم إماراتي في عام 2023، لتسجل أكبر زيادة في حجم وقيمة المعاملات على المخطط في شهر يناير خلال العقد الماضي، ويمكن أن يُعزى الأداء القوي لقطاع العقارات على المخطط في الإمارات خلال عام 2023، إلى الزيادة الكبيرة في عمليات البناء، حيث ارتفع معدلها بشكل ملحوظ في نهاية عام 2022، من 37 % خلال الربع الثالث، إلى 49 % في الربع الرابع.

وتشير التقارير إلى استمرار هذا التوجه، مع معدل نمو سنوي متوسط يزيد على 3 % حتى عام 2026. وترافق الطلب المتزايد على العقارات في دولة الإمارات مع زيادة إعلان شركات التطوير العقاري عن مشاريع جديدة، حيث نما عدد المشاريع قيد الإنشاء إلى 27,000 وحدة خلال عام 2022، والتي يتوقع تسليمها خلال السنوات القادمة.

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