«دبي الإسلامي» يجمع مليار دولار من صكوك مستدامة

المصدر: دبي - رويترز

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كشفت وثيقة مصرفية أن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، سيجمع مليار دولار من بيع صكوك مستدامة لأجل 5 سنوات.

وحدد البنك عائد الصكوك عند 4.8 %. وسبق أن تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتجاوز الطلب 2.75 مليار دولار دون أن يشمل هذا الرقم الطلبات من مديري الدفاتر المشتركين.

وقام بترتيب الطرح بنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي) وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك (إتش.إس.بي.سي) وبيتك كابيتال والمشرق ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

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