القطاع الخاص بدبي يستهل 2023 بارتفاع

المصدر: دبي - سيد صالح

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استهل القطاع الخاص في دبي عام 2023 بارتفاع، حيث سجّل 54.5 في يناير، ليواصل بذلك تحقيق النمو للشهر 26 على التوالي، بحسب نتائج استبيان «مؤشر مديري المشتريات» عن يناير، الصادر عن مؤسسة «إس أند بي غلوبال» العالمية للتصنيف الائتماني. وأكدت «إس أند بي غلوبال» أن نتائج يناير تشير إلى احتفاظ القطاع الخاص في دبي بقوته، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في كلٍ من ناتج القطاع وحجم الطلبيات التي تلقتها شركاته خلال يناير.

وذكرت المؤسسة أن ارتفاع الطلب على منتجات القطاع واستقرار كلفة مدخلاته الإنتاجية شجعا الشركات على زيادة التوظيف والمخزون في يناير، مع انخفاض متوسط أسعار البيع. وتلقت هذه التطورات دعماً جزئياً من تحسن بيئة سلاسل الإمداد، حيث سجلت الشركات أقوى وتيرة للتحسن في أوقات التسليم منذ سبتمبر 2019.

وأوضح تقرير الاستبيان أن الشركات شهدت ببيئة طلب قوية، في ظل تلقي تقارير عديدة بشأن ارتفاع عدد طلبيات الشراء من جانب العملاء، وزيادة عدد الحجوزات وكذلك تقارير عن عدد كبير من المشروعات الجديدة التي يناير الماضي بداية تنفيذها.

وأفاد التقرير بأن يناير شهد أيضاً أقوى ارتفاع منذ ثلاثة أعوام ونصف في عدد الأعمال الإنشائية الجديدة. وبالتبعية، واصلت الأنشطة التجارية ارتفاعها على نحو حاد في مستهل العام الجديد.

وأضاف أن ارتفاع حجم الطلب إلى جانب التقارير الواردة عن ضغوط السعة دفعا الشركات إلى زيادة عدد موظفيها في يناير. كما أشار إلى أن التحسن القوي في أداء الموردين تمخض عن دورة جديدة من تراكم مخزون البضائع في مخازن الشركات، وهو ما أدى بدوره إلى تواصل الاستقرار النسبي في ضغوط الكلفة. وأفاد بعض مديري المشتريات بأن انخفاض رسوم الشحن أسهم في تعويض الزيادة في أسعار بعض الخامات.

وأضاف التقرير أن استقرار الكلفة سمح للشركات الخاصة بخفض أسعار منتجاتها مجدداً في يناير، بعد أن فعلت ذلك في ديسمبر. وعن مشاعر التفاؤل حيال آفاق النشاط المتوقعة على مدار الــ 12 شهراً المقبلة، فكانت أعلى قليلاً من المتوسط الذي سُجّل على مدار 2022.

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