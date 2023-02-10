90.6 % حصة الإمارات من تمويل الشركات الناشئة إقليمياً في يناير

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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حصدت الشركات الناشئة في الإمارات حصة الأسد من التمويل في المنطقة خلال يناير، بواقع 340 مليون درهم (92.6 مليون دولار)، تشكل نحو 90.6% من إجمالي الاستثمارات التي جمعتها الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي بلغ 378 مليون درهم (103 ملايين دولار)، وفق أحدث تقرير من شركة «ومضة».

وتمكنت الشركات في الإمارات من جمع مبالغ التمويل من خلال 12 صفقة من إجمالي 22 في المنطقة، تليها بفارق كبير الشركات الناشئة في مصر التي جمعت 3.45 ملايين دولار عبر 3 صفقات.

واحتلت السعودية المركز الثالث، حيث تم جمع 3.3 ملايين دولار من خلال صفقتين. وحققت «تابي» صاحبة مشروع «اشتر الآن، ادفع لاحقاً» أكبر صفقة تمويل على مستوى المنطقة بلغت 212 مليون درهم (58 مليون دولار).

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