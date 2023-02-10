«أبوظبي الأول» يتجه لتجديد عرض الاستحواذ على «ستاندرد تشارترد»

المصدر: أبوظبي - رويترز

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أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن بنك أبوظبي الأول، قد يجدد عرضاً محتملاً لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني بمجرد انتهاء أجل قواعد التجميد المرتبطة بعرضه السابق الذي تراجع عنه.

وقفز سهم ستاندرد تشارترد المدرج في لندن 9 % بعد التقرير. ووردت أنباء بشأن العرض المحتمل للمرة الأولى في الخامس من يناير، وأعلن أبوظبي الأول حينها أنه يدرس تقديم عرض يتعلق بستاندرد تشارترد، لكنه توقف عن نظر الأمر.

وأفادت بلومبرغ بأن أبوظبي الأول يدرس إعادة إحياء العرض بمجرد انتهاء فترة تجميد تمنعه من القيام بذلك، وأنه سيقدم عرضاً يتراوح بين 30 و35 مليار دولار. وبموجب قواعد الاستحواذ في المملكة المتحدة وهونغ كونغ، لا يمكن لبنك أبوظبي الأول تقديم عرض للاستحواذ في غضون 6 أشهر من إنهاء العرض المحتمل السابق دون موافقة مجلس إدارة البنك البريطاني أو في حال عدم وجود عرض استحواذ منافس.

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