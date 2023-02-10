أطول سلسلة مكاسب لسوق دبي منذ يوليو 2022

المصدر: دبي - محمد عباس

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تجاوز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بسوق دبي المالي 600 مليار درهم، في ختام تداولات أمس، ليواصل صعوده لـ 7 جلسات متتالية، مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية منذ يوليو الماضي.

وواصلت أسواق الأسهم المحلية سلسلة مكاسبها في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي 4 مليارات درهم، مع توالي إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قياسية لعام 2022، ونجح سوق دبي في الصعود لأعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف، فيما واصل سوق أبوظبي مكاسبه للجلسة التاسعة على التوالي.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 3.144 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس ، موزعة بواقع 2.544 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و600.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

سيولة

واستقطبت الأسهم سيولة ناهزت 2.05 مليار درهم، موزعة بواقع 1.67 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و371.14 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 390.3 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 20 ألف صفقة.

سوق أبوظبي

واستمرت مكاسب سوق أبوظبي لتاسع جلسة على التوالي، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بـ 0.11 %، ليغلق عند 9934.94 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بـ 0.03 %، ليبلغ مستوى 10010.64 نقاط.

سوق دبي

وصعد سوق دبي المالي لأعلى مستوياته في 4 أشهر ونصف، ليغلق المؤشر العام مرتفعاً بـ 0.84 %، أو ما يعادل 28.69 نقطة، وصولاً إلى مستوى 3445.7 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 21 سبتمبر الماضي. ودعم سوق دبي ارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» 1.1 %، و«إعمار العقارية» 1.06 %، و«إعمار للتطوير» 1.67 %، و«ديوا» 2.09 %، و«دبي للاستثمار» 1.32 %، و«سالك» 1.5 %.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، جاذباً سيولة 111.33 مليون درهم، وأغلق عند 5.72 دراهم، تلاه «ديوا» بسيولة 79.59 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة 35.81 مليون درهم.

توقعات إيجابية

وأكد نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، رائد دياب، أن الأسواق حافظت على مكاسبها بدعم من النتائج الإيجابية المسجلة للشركات المدرجة عن السنة المالية 2022، إضافة إلى أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي في الولايات المتحدة، أعطت بعض الدعم للأسواق، حيث ألمح إلى أن التشديد النقدي قد يكون أقل حدة .

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