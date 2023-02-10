«شراع» يطلق «تحدي بوابة الشارقة» للحلول الخضراء المبتكرة خلال منتدى الاستثمار

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، إطلاق «تحدي بوابة الشارقة 2023»، حيث يتيح المجال أمام المشاركين للحصول على جوائز مادية، ودعم وإرشاد متخصص، يُمكّنهم من تحويل أفكارهم الإبداعية في مجال الاستدامة إلى نماذج أعمال وشركات استثمارية ناجحة، موفراً لرواد الأعمال وأصحاب الشركات، فرصة تنفيذ حلول الاستدامة المبتكرة في إمارة الشارقة.

وجاء الإعلان، بحضور الشيخة بدور القاسمي رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال، خلال فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار» 2023، حيث وقع «شراع» مذكرة تفاهم مع شركائه في «تحدي بوابة الشارقة 2023»، كل من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومدينة الشارقة المستدامة، ومجموعة بيئة.

ووقع المذكرة عيسى عبدالله الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة، ونجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ويوسف المطوع، المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة.

وأشادت الشيخة بدور القاسمي بالجهود الاستثنائية لرواد الأعمال في الشارقة، وسعيهم لمواكبة التغيرات التي تشهدها الأسواق، والتكيف معها، من خلال حلول أكثر استدامة.

ويتألف «تحدي بوابة الشارقة 2023» من مسارين، يأتي الأول بالشراكة مع «مدينة الشارقة للاستدامة»، تحت عنوان «نحو تحقيق صافي انبعاثات كربونية»، ويسعى لإيجاد حلول تمكّن المدن من الوصول إلى صفر من الانبعاثات الكربونية، من خلال تنفيذ الحلول المبتكرة التي تواجه تداعيات الحياة في المدن على البيئة، وتسهم بتمكين السكان من تخفيف الانبعاثات الكربونية، من خلال الاستهلاك المستدام والتغيير السلوكي.

ويأتي المسار الثاني من تحدي هذا العام، بالشراكة مع «مجموعة بيئة»، تحت عنوان «تحويل خدمات إدارة النفايات»، الذي يدعو لخلق بيئة خالية من النفايات في المدن، من خلال تطبيق الحلول التي تدعم فصل النفايات ومعالجتها، وتمكّن المجتمعات من إدارة النفايات بشكل فاعل، مع تقديم تجربة سلسة ومريحة لهم.

مذكرة تفاهم

شهدت الدورة السادسة من المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين إقليم هونغ كونغ وإمارة الشارقة.حضر التوقيع أحمد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وتشونغ كوك كوان نائب وزير العدل، والرئيس التنفيذي لشركة مسك أي إكس جلوبال. ووقع المذكرة من جانب «استثمر في الشارقة» محمد المشرخ مدير المكتب.

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