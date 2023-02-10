«المركزي»: 235 مؤسسة مرخصة بالقطاع المصرفي نهاية يناير

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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بلغ عدد الشركات المرخصة من قبل المصرف المركزي بالقطاع المصرفي في الإمارات 235 شركة بنهاية يناير الماضي، وفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف أظهرت انخفاضاً في إجمالي عدد المنشآت المالية الخاضعة لرقابة وترخيص المركزي مقارنة بعدد 246 مؤسسة مسجلة مطلع 2022.

وبلغ عدد المصارف المرخصة 63 منها 23 مصرفاً وطنياً، وسجل القطاع ارتفاعاً بـ 13 ترخيصاً جديداً مقارنة ببداية العام الماضي. وتقلص عدد شركات الصرافة المحلية في ظل اشتراطات «المركزي» بخروج 5 شركات ليصل إلى 84 شركة مقابل 89 في الفترة المقابلة من 2022.

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