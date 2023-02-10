بحث تعزيز التعاون بين منظمة المناطق الحرة و«التجارة العالمية» و«العمل الدولية»

المصدر: دبي - البيان

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قام الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، بزيارة رسمية لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية بمدينة جنيف السويسرية، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المستقبلي المشترك، وتأكيد الدعم المحوري الذي تلعبه المناطق الحرة والشركات العاملة فيها بدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي، وإنعاش سلاسل التوريد والتجارة العالمية.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، إن المناطق الحرة يتجاوز عددها 3 آلاف حول العالم، وهي توفر أكثر من 80 مليون فرصة عمل، لذلك لا بد من تمكين مختلف آليات التعاون المشترك بين المناطق الحرة والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية لاستقطاب المزيد من المواهب والكفاءات وخفض نسب البطالة العالمية، وذلك من خلال تسهيل إجراءات التوظيف وضمان حقوق الموظفين والعاملين. وأضاف: نحرص على تشجيع الحوار البناء وتعزيز فرص التعاون مع كل الجهات لدعم أهداف المنظمة، التي تضم اليوم أكثر من 1550 عضواً من 140 دولة، من خلال تحقيق النمو والازدهار على مستوى الاقتصاد العالمي بالاستناد على نموذج المنطقة الحرة.

منظمة التجارة العالمية

والتقى الدكتور محمد الزرعوني مع بنجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وأثمر اللقاء عن تشكيل «فريق عمل للسياسات» لوضع استراتيجية وخطة عمل بالاستناد على الركائز الرئيسية للمناطق الحرة وشركاتها، بما فيها تحديد حلول لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية على قطاعات التصدير الرئيسية، خصوصاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على زيادة التدفقات التجارية من خلال تطبيق السياسات والإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالحركة التجارية بين الدول. وسيركز الفريق على تعزيز البنية التحتية للمواصلات، وتطوير خرائط طريق من شأنها تحسين قدرات النقل والخدمات اللوجستية وإدارة المخاطر. وتضمنت الركائز أيضاً، إدارة القيود التجارية وسلاسل التوريد التقليدية والرقمية، بما ينسجم مع تدابير السلامة والأمان.

وسلط الاجتماع الضوء على الاستثمارات اللوجستية وتمويل الفرص التجارية التي تسهم في حركة الانتعاش الاقتصادي ومواجهة تحديات تغير المناخ، فضلاً عن تعزيز سلسلة القيمة العالمية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة ومعالجة الأغذية والصحة وصناعة الأدوية والنظافة وأمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. كما بحث الاجتماع سبل الاستفادة من القنوات الرقمية وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواصلة العمل وفق أعلى مستويات الكفاءة. وقال: ستعمل المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومنظمة التجارة العالمية على إيجاد حلول فعالة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع التجاري والشركات، بما يضمن تحديد المستهدفات الاستراتيجية وتوفير حركة تجارية سلسة وعابرة للحدود، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على عملية التنمية والازدهار.

فرص عمل وجذب للمواهب

كما اجتمع الدكتور الزرعوني مع جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة التحديات التي تواجه أسواق العمل، بما يضمن الاتفاق على خطة عمل استراتيجية تتيح للمناطق الحرة توفير وظائف جديدة وتطوير مهارات تنافسية للتقليل من نسب البطالة العالمية ونتائجها السلبية. وأكد التزام منظمة المناطق الحرة بضمان ترويج أفضل الممارسات والمعايير للعمل في المناطق الحرة وشركاتها، واتفق الطرفان على تشكيل فريق حوار مشترك لوضع آليات لاستقطاب المواهب وتنميتها بالمناطق الحرة والشركات التي تعمل فيها ضمن مجالات الصناعة التكنولوجيا الفائقة والزراعة والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والسلامة والأمن. وسيركز الفريق على تقديم خدمات الدعم الفني اللازم بالاشتراك مع الحكومات في بعض الدول لضمان مواكبة حقوق ولوائح العمل لأحدث المتغيرات، بما فيها قواعد وقوانين منظمة العمل.

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