الدورة 28 لمهرجان دبي للتسوق زخم إضافي للتجزئة والسياحة

المصدر: دبي - وام

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حقق «مهرجان دبي للتسوق» - أطول مهرجان من نوعه على مستوى العالم - نجاحاً كبيراً في دورته الثامنة والعشرين التي اختتمت مؤخراً وأسهمت في تنشيط قطاع التجزئة والأسواق في دبي على مدار 46 يوماً.

وقدمت المدينة أفضل ما لديها لزوارها من تجارب استثنائية في مراكز التسوق والوجهات الترفيهية التي استضافت العروض والحفلات الموسيقية الحية والأعمال الفنية وغيرها.

وأكد أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أهمية النتائج التي حققتها الدورة وتأثيرها المباشر وغير المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاعا التجزئة والسياحة مؤكداً أن المهرجان يعد أحد المهرجانات والفعاليات الرئيسية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة والتي تلعب دوراً مهماً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة لتصبح أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة وأيضاً بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية«D33»التي تم إطلاقها مؤخراً ومن بين مستهدفاتها أن تكون دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف إن تنظيم المهرجان بشكل سنوي يحتاج للكثير من العمل والتنسيق المشترك مع شركائنا في القطاعين العام والخاص الذين نتوجه إليهم بالشكر على دعمهم ومساهمتهم في ضمان نجاح المهرجان الذي استطاع على مدار سنواته الطويلة تحقيق النجاح تلو النجاح ليؤكد مكانته الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن المهرجان استطاع في دورته الماضية تقديم الكثير من التجارب الفريدة سواء من خلال عروض التسوق المذهلة والتخفيضات التي وصلت إلى 90 % فضلاً عن الجوائز القيمة التي تم توزيعها على الفائزين إلى جانب الحفلات الحية لأشهر الفنانين والفنانات وكذلك العروض الترفيهية للكثير من الفرق العالمية وعروض الألعاب النارية والدرون الضوئية التي أسعدت الجمهور.

ووفر المهرجان فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والعاملين في مجال الفنون والثقافة حيث قدم أكثر من 690 فناناً وموسيقياً حفلات خلال مهرجان دبي للتسوق فيما وصل عدد الحضور في الحفلات الموسيقية والفعاليات الفنية التي تم تنظيمها خلال المهرجان إلى أكثر من 174000 شخص.

وعرضت 122 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات سلعها وتمكنت من الوصول إلى شريحة أوسع من المتعاملين والزبائن بفضل الفرص التي وفرتها منافذ البيع في مهرجان دبي للتسوق للبائعين بما في ذلك فعالية «اتصالات إم أو تي بي» في حي دبي للتصميم «D3» ومهرجان القوز للفنون وسوق مهرجان دبي للتسوق في السيف وغيرها، كما وفر الحدث فرصة مثالية لقطاع التجزئة بشكل عام مع مشاركة 1000 علامة تجارية في العروض التي أقيمت خلال المهرجان.

واشتهر مهرجان دبي للتسوق بسحوباته وجوائزه الكبيرة حيث فاز 6534 شخصاً بجوائز وصلت قيمتها إلى أكثر من 53 مليون درهم من الذهب وسيارات «نيسان باترول XE»الجديدة وشقة في وسط مدينة دبي وغيرها من الجوائز التي قدمها شركاء المهرجان.

وشهد مهرجان دبي للتسوق تغيرات كبيرة في هذه الدورة حيث تم إضافة موقع جديد وعرض العمل الفني «سكاي كاسل» في حي دبي للتصميم وهو مركز عالمي للفنون والتصميم والإبداع كجزء من الدورة الثانية من فعالية «أضواء دبي».

وأصبح حي دبي للتصميم مركزاً جديداً لفعالية «اتصالات إم أو تي بي» الذي شهد إقبالاً كبيراً في نسخته العاشرة المميزة حيث بلغ عدد زوارها 136000 زائر خلال 11 يوماً في العام الحالي لتصبح بذلك الدورة الأكثر استقطاباً للزوار من بين الدورات السابقة.

يذكر أنه تم الإعلان عن موعد الدورة الـ 29 من مهرجان دبي للتسوق التي ستنطلق في 15 ديسمبر 2023 حتى 28 يناير 2024 وتوفر العديد من الصفقات الرائعة والفعاليات المبتكرة والتجارب الترفيهية المميزة.

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