"غرف دبي" تفتتح مكتباً تمثيلياً في هونغ كونغ

المصدر: البيان

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أعلنت غرف دبي عن افتتاح مكتب تمثيلي جديد في هونغ كونغ، ليشكل بوابة للاستثمارات المتبادلة بين دبي وهونغ كونغ، وقاطرةً لتعزيز جهود دعم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بما يحقق المصلحة المشتركة.

وجاء الإعلان عن افتتاح المكتب الجديد لغرف دبي على هامش فعاليات منتدى أعمال الإمارات- هونغ كونغ، الذي انعقد أمس في دبي بحضور معالي جون لي، رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ على رأس وفد رفيع المستوى من هونغ كونغ، وبحضور ومشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في الإمارات، يتقدمهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وسعادة فيصل جمعة بالهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي.

ويتماشى افتتاح المكتب الجديد مع مبادرة "دبي جلوبال" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تأسيس 50 مكتب ترويج تجاري لدبي حول العالم بحلول العام 2030.

وتهدف مبادرة "دبي جلوبال"، التي تقودها غرفة دبي العالمية، إلى استقطاب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين وأصحاب المواهب إلى الإمارة من خلال عرض مزاياها التنافسية، ومشاركة المعلومات الاستثمارية، والتواصل مع الأطراف المعنية في الخارج من الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.

كما وقّعت غرف دبي خلال منتدى الأعمال مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ تحدد محاور التعاون الرئيسية لتحقيق أهدافهما المشتركة، وعلى رأسها تطوير التبادل التجاري بينهما ورفعه إلى مستويات عالية، وتأسيس بيئة اقتصادية إيجابية تدعم تطور العلاقات بين المدينتين، وتفتح أمامهما آفاق الفرص الاقتصادية العالمية.

علاقات اقتصادية وثيقة

وقال معالي عبد العزيز عبدالله الغرير: "تتمتع دبي وهونغ كونغ بعلاقات اقتصادية وثيقة وتاريخية، حيث يأتي افتتاح المكتب التمثيلي الجديد، وتوقيع مذكرة التفاهم ليعكسا حرصنا التام على تطوير التعاون المشترك، وتعزيز الزخم في حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين. نؤمن بأن المكتب الجديد سيدعم الأولويات الاستراتيجية لغرف دبي في استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، وتحفيز توسع أعضاء الغرف في الأسواق العالمية، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة".

وأضاف الغرير إن التعاون والتنسيق مع نظرائنا في هونغ كونغ قائم ومستمر، معتبراً أن افتتاح المكتب سيشكل عاملاً إضافياً لتمتين أواصر الشراكات بين الطرفين، ودعم نمو وازدهار مجتمعي الأعمال في دبي وهونغ كونغ.

شراكات اقتصادية

ويندرج المكتب الجديد في إطار خطط تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي وهونغ كونغ، واستقطاب شركات هونغ كونغ للعمل في الإمارة فضلاً عن تعزيز حجم التبادلات التجارية بين دبي والأسواق العالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسيتعاون المكتب التمثيلي الجديد مع مجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ والجهات الحكومية والشركات الخاصة في هونغ كونغ لتطوير الشراكات الاقتصادية وعلاقات الأعمال.

وتتمثل مهمة المكاتب التمثيلية في دعم وتوجيه شركات دبي عبر جميع مراحل توسعها الخارجي، من توفير معلومات السوق والخبرات التشغيلية اللازمة وصولاً إلى تأسيس الشركة، بالإضافة إلى إيجاد آليات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من الأسواق الاستراتيجية إلى دبي، والترويج للإمارة كمركز مفضل للأعمال وبوابة للوصول إلى الأسواق الناشئة.

وتشمل بنود مذكرة التفاهم بين غرف دبي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، التعاون في تنظيم الندوات والفعاليات المشتركة، وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الاستفسارات التجارية، وإيجاد شركاء الأعمال المناسبين، وتطوير قنوات التواصل بين الشركات في البلدين مع زيادة التعاون لاكتشاف الفرص والاستفادة منها في القطاعات التجارية ذات الاهتمام المشترك وتوفير المعلومات عنها.

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأكبر لهونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ 22.2 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بنسبة نموٍ بلغت 16.2% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021. وبلغت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع هونغ كونغ في العام 2021 حوالي 37.2 مليار درهم.

وتشكّل الأحجار الكريمة والأجهزة الإلكترونية السلع التجارية الأكثر تبادلاً بين دبي وهونغ كونغ، تليهما الملابس والإكسسوارات والفواكه إلى الأدوية والنيكل والمطاط وقطع غيار الطائرات.

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