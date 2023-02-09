«راكز» تطرح «الرخصة الفورية» في 5 دقائق

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، إطلاق «الرخصة الفورية»، التي تتيح لروّاد الأعمال الحصول على رخص أعمال عبر استكمال الإجراءات إلكترونياً في زمن قياسي لا يتجاوز 5 دقائق.

تغييرات متسارعة

وقال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن الوقت الراهن يشهد تغييرات متسارعة تتطلب إتمام كل شيء على الفور، لذا، تمثل «الرخصة الفورية» حلاً ملائماً للمستثمرين.

حيث تم تصميمها لتلبية احتياجات أعمالهم على وجه السرعة، ونظراً لعدم اشتراط إجراءات تأسيس الشركة على مستندات أو حضور شخصي، يمكن للمستثمر ببساطة زيارة موقع «راكز» الشبكي، واختيار الحزمة المناسبة، والنشاط التجاري، وتسديد الرسوم، ومن ثم الحصول على الرخصة ومباشرة العمليات التجارية في نهاية المطاف خلال زمن قياسي.

وأضاف: «تُعدّ «راكز» أول منطقة اقتصادية في دولة الإمارات، تطرح نظام الرخصة الفورية لشركات المنطقة الحرة. إذ يسرنا تقديم هذا النوع من الترخيص لجميع المستثمرين الذين هم على أهبة الاستعداد لتأسيس مشاريعهم ومباشرة عملياتهم التجارية بالإمارات في غضون 5 دقائق».

وأكمل: «لا تتطلب منصتنا التفاعلية أكثر من بِضع نقرات؛ لتتيح للمستثمرين اختيار الاسم التجاري، وتعبئة بعض البيانات الخاصة بتفاصيل المساهمين، واختيار الأنشطة التجارية، والحزمة المناسبة؛ ليتمكنوا من استخراج ترخيص ساري المفعول وإطلاق أعمالهم التجارية بشكل قانوني على الفور، حيث يُعد هذا الأمر غاية في البساطة».

واستطرد قائلاً: «يمكن لروّاد الأعمال حالياً اختيار باقات تأسيس أعمال ابتداء من 5499 درهماً، مع توفير خيارات إضافية، تشمل: أنشطة تجارية، وتأشيرات إقامة متعددة»، مؤكداً العمل على الدوام لأجل إيجاد حلول مبتكرة تدعم المستثمرين المستقبليين وروّاد الأعمال، والمتعاملين الحاليين، المتواجدين لدى مجتمع أعمال «راكز».

وعليه، «نحرص على تحسين جودة منتجاتنا وخدماتنا باستمرار»، علاوةً على ابتكار منتجات وخدمات جديدة، من شأنها توفير حلول أكثر بساطة للمستثمرين؛ لتمهيد الطريق أمامهم لتأسيس شركاتهم ومواصلة رحلة أعمالهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز