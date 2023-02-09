«اقتصادية رأس الخيمة» توقع مذكرة تفاهم مع «سابا» للملكية الفكرية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، مذكرة تعاون مع «سابا» للملكية الفكرية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الملكية الفكرية.

تأتي الاتفاقية تفعيلاً للجهود المشتركة والتعاون الثنائي في مكافحة الغش التجاري، ومكافحة تقليد وتزوير العلامات التجارية، والاستخدام غير القانوني لها، والعمل على تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يحفظ حقوق المستهلكين، ويحمي المصالح الاقتصادية للإمارة والمستثمرين، وفق القوانين والأحكام النافذة في الإمارة.

قاعدة بيانات موحدة

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الشراكة تهدف إلى تعزيز الجهود لمكافحة البضائع المقلّدة، والسلع المغشوشة في الأسواق، ورفع كفاءة العمل الرقابي من خلال البرامج التدريبية، فضلاً عن التعاون والتنسيق في الحملات التفتيشية، واتخاذ التدابير الوقائية، لمكافحة تسرّب البضائع المغشوشة والمقلدة للأسواق، فضلاً عن المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات موحدة، توفر كافة المعلومات المطلوبة بمجال مكافحة الغش التجاري.

حملات توعوية

وقال رمزي ترزي مدير شركة «سابا» للملكية الفكرية، إن الاتفاقية تتيح التعاون مع «اقتصادية رأس الخيمة» في تنظيم الحملات التوعوية والبرامج التثقيفية، للحدّ من ظاهرة البضائع المقلّدة للمؤسسات ذات القطاع الحكومي والخاص، فضلاً عن عموم أفراد المجتمع المحلي.

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