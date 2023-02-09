«غلف كرافت» تحوز جائزتين عالميتين عن اليخت «ماجيستي 120»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «غلف كرافت»، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، فوز يختها الفاخر من طراز «ماجيستي 120»، بجائزتين مرموقتين، هما «اليخت الصديق للبيئة» و«أفضل هندسة بحرية لليخوت بمحركات نصف إزاحة»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «بوت إنترناشيونال» للتصميم والابتكار في القوارب.

واحتفت نسخة 2023 من جوائز التصميم والابتكار، التي استضافتها مجلة «بوت إنترناشيونال»، المتخصصة في مجال اليخوت الفاخرة عالمياً، بأفضل ما في الهندسة البحرية والابتكار عبر 9 فئات، باعتبارها إحدى أهم الجوائز في قطاع صناعة اليخوت، التي تكرّم الفرق المسؤولة عن الابتكارات الفريدة في أرقى اليخوت الفاخرة حول العالم.

تقنية مبتكرة

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة «غلف كرافت»: «يعدّ «ماجيستي 120» أحد أرقى يخوتنا الفاخرة وأشهرها؛ بفضل أدائه وجمال تصميمه المذهل، وخفة وزنه، فضلاً عن احتوائه على تقنية توفير الطاقة المبتكرة فيه».

وأضاف: «فخورون جداً بحصول «ماجيستي 120» على تقدير عالمي جديد، متمثّل في جائزتين مرموقتين، إذ إن هذا برهان على تفاني فرقنا الموهوبة في صناعة السفن، ونموذج لالتزامنا المستمر بالابتكار في صناعة اليخوت، مستفيدين من خبرتنا في استخدام الألياف الزجاجية المُركبة خفيفة الوزن».

تطوير وتحسين

وتفصيلاً، حصلت شركة «غلف كرافت» على جائزة «اليخت الصديق للبيئة» عن نظام استعادة الحرارة المبتكر الموفر للطاقة في «ماجيستي 120». كما تعكف على تطوير طرق جديدة؛ لتحسين كفاءة استهلاك يخوتها للطاقة وتقليل استهلاكها للكهرباء، ما يتطلب مولدات أصغر حجماً، وأقل استهلاكاً للوقود. فيما طورت الشركة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الجديد، بالتوازي مع نهج شامل لتكامل الأنظمة الأخرى الموجودة وتركيبه على متن «ماجيستي 120»، بالتعاون مع شركة «ماريكس» لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المتقدمة في هولندا.

هذا وتسهم الأنظمة بشكل كبير في تقليص الأحمال الكهربائية على متن «ماجيستي 120»، بما يوفر أكثر من 80 ألف كيلوواط سنوياً للأنظمة الأساسية، مثل: تسخين الماء وإعادة تسخين الهواء النقي. كما يضمن الخفض الإلكتروني للأحمال، خفض استهلاك الوقود كثيراً في المولدات، مع استخدام أقل للطاقة على الشاطئ، ما يقلل البصمة الكربونية لليخت، فيصبح أكثر استدامة وتنخفض تكاليف تشغيله.

وفاز اليخت الفاخر «ماجيستي 120» بجائزة «أفضل هندسة بحرية لليخوت بمحركات نصف إزاحة»، عن تصميمه المميز، وحاز على إعجاب لجنة التحكيم من مجلة «القوارب الدولية»؛ لهندسته البحرية المتقدمة في كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب تعزيز إمكانات المعيشة الداخلية والخارجية التي تشتهر بها مجموعة يخوت «ماجيستي». فمثلاً، سطح اليخت الشمسي الواسع، أكبر 30 %، مقارنة باليخوت الأخرى في فئته، فضلاً عن اتساعه لنحو 12 ضيفاً في غرفه الخمس الفسيحة (تصل حتى ست غرف)، المصممة بطريقة ذكية تزيد شعور مستخدميها بالرحابة.

«ماجيستي 120»

تصنّع شركة «غلف كرافت»، اليخت «ماجيستي 120» في منشأة الإنتاج الداخلية المتكاملة التابعة لها في أم القيوين في دولة الإمارات. ويبلغ طول اليخت الفاخر 120 قدماً (37.5 متراً)، وعرضه 26.6 قدماً (8.1 أمتار)، واليخت مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة خفيفة الوزن وعالية المتانة وقوة التحمّل، ما يمكّنه من المرور بسهولة في المناطق ضحلة المياه نسبياً، إذ يبلغ ارتفاع غاطسه 2.1 متر فقط. وتسهم الأساليب الهندسية الفريدة التي تطبقها «غلف كرافت»، إضافة إلى هيكل «ماجيستي 120» القوي خفيف الوزن، في جعله مثالياً للمناطق الضحلة مثل منطقة البحر الكاريبي والجزر اليونانية.

وفضلاً عن التصميم العصري لـ«ماجيستي 120»، صمم الاستوديو الشهير «كريستيانو جاتو» للتصميم، الديكور الداخلي المميز لليخت الفاخر، فكساه بتشطيبات منتقاة من ألواح الخشب والجلد والرخام مع تفاصيل لا مثيل لها. يُذكر أن جميع أعمال التركيبات على متن «ماجيستي 120» أجريت يدوياً بعناية فائقة.

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