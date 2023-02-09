3.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3.9 مليار درهم .

فقد شهدت الدائرة تسجيل 504 مبايعات بقيمة 1.69 مليار درهم منها 46 مبايعة أراض بقيمة 334.09 مليون درهم و458 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.36 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 78 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة اليفرة 1 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 183 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 117 مليون درهم في منطقة الوصل وأخيرا مبايعة بقيمة 97 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 64 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 56 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 125 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.23 مليار درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 2.11 مليار درهم و68 رهن فلل وشقق بقيمة 123.81 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 71 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 60.23 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثالثة بقيمة 8 ملايين درهم.

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