2.75 مليار درهم صافي أرباح "أدنوك للتوزيع" خلال 2022

المصدر: وام

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أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع" اليوم عن تسجيلها أرباحاً قوية خلال عام 2022، حيث حققت أرباحاً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 3.52 مليار درهم، بزيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي ليبلغ 2.75 مليار درهم خلال 2022.

وشهدت الشركة ارتفاعاً متواصلاً في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال 2022 حيث سجلت نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي– مع زيادة بنسبة 19% في كميات الوقود التجاري.

ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى التوسع الاقتصادي المستمر في جميع أنحاء الدولة، وتواصل توسع شبكة محطات الشركة محلياً، وزيادة حركة التسوق في محطات الخدمة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع - بهذه المناسبة-: "لقد حققت الشركة أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً خلال عام 2022، حيث حافظنا على مسار نمو إيجابي مع تدفقات نقدية كبيرة وعززنا مركزنا المالي القوي. وسيظل تسريع النموّ المستدام وتحقيق عائدات جاذبة للمساهمين من خلال التخصيص الفعال لرأس المال على رأس أولويات أدنوك للتوزيع.

وفي أعقاب النتائج القياسية التي حققتها أدنوك للتوزيع خلال 2022، من المتوقع أن يتواصل زخم نمو الشركة خلال 2023، وهو العام الذي تهدف فيه الشركة لتحقيق أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لا تقل عن مليار دولار أمريكي، وذلك على خلفية التوسع المستمر لشبكة محطاتها وارتفاع مساهمة قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود.

وفي إطار سعيها لتعزيز أعمالها في المستقبل، تستمر الشركة في استكشاف فرص زيادة النمو ومصادر جديدة للإيرادات من خلال التحوّل في قطاع الطاقة، بما في ذلك حلول التنقل الجديد مثل شحن المركبات الكهربائية.

وخلال عام 2022، نجحت أدنوك للتوزيع في تجديد اتفاقيتها مع أدنوك لتوريد المنتجات المكررة لمدة 5 سنوات أخرى، مما يعزز قوة مركزها المالي المدعوم بهوامش الأرباح التي يمكن التنبؤ بها وقدرة أعمالها الرئيسية على توليد تدفقات نقدية قوية. ويظهر ذلك أيضاً الدعم القوي والمستمر الذي تحظى به الشركة من أدنوك، المساهم الرئيسي فيها.

وعززت الشركة مسيرة نموها خلال 2022 من خلال التزامها بتقديم أحدث خدمات التزود بالوقود والتسوق المعززة رقمياً لعملائها والمجتمعات المحلية التي تخدمها في جميع أنحاء الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2022 افتتاح 68 محطة خدمة جديدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، منها 21 محطة تم افتتاحها خلال الربع الأخير من العام، بما في ذلك محطة مميزة تم إنشاؤها وفقاً لأحدث المعايير العالمية تقع على شارع الشيخ زايد في وسط إمارة دبي.

وبلغ إجمالي عدد محطات الشركة دولياً 568 محطة خدمة،منها 502 محطة خدمة في الإمارات و66 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية، وذلك كما في 31 ديسمبر 2022.

وواصلت مبيعات متاجر التجزئة تحقيق المزيد من الزخم خلال 2022 ، حيث زاد عدد معاملات غير الوقود بنسبة 15% على أساس سنوي خلال 2022. وقد ساهم في ذلك التزام الشركة باستراتيجية قطاع مبيعات التجزئة غير المرتبطة بالوقود، مع التركيز على تعزيز تجربة تسوق العملاء وتحديث متاجر واحة أدنوك من خلال تجديد 42 متجراً.

كما ساهمت المبادرات الترويجية المرتبطة ببرنامج مكافآت أدنوك في تعزيز النمو حيث أصبحت تغطي جميع أنشطة التسوق في محطات الخدمة – بما في ذلك خدمات التزود بالوقود وتغيير الزيت والمشتريات في المتاجر وغسيل السيارات.

وحافظت الشركة على مركزها الرائد كأكبر مشغل لمتاجر التجزئة على مستوى الدولة بتوسيع شبكة متاجرها التي زادت من 346 متجراً في نهاية عام 2021 إلى 362 متجراً في نهاية عام 2022.

كما شهد العام الماضي مواصلة أدنوك للتوزيع توسعة حضورها دوليا من خلال الشراكة مع شركة "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس"، وذلك بإعلانها عن صفقة تاريخية للاستحواذ على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر.

وتتوافق صفقة الاستحواذ مع رؤية الشركة في أن تصبح أدنوك للتوزيع الشركة الرائدة إقليمياً في قطاع توزيع الوقود. ويتوقع إتمام الاستحواذ خلال الربع الأول من عام 2023، رهناً باستيفاء شروط معينة، بما فيها الحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة.

وأضاف المهندس بدر سعيد اللمكي: " لقد شهد العام الماضي تحقيق العديد من الإنجازات البارزة في تاريخ أدنوك للتوزيع، بما في ذلك توقيعنا على أكبر صفقة استحواذ دولية لنا في مصر. كما افتتحنا محطة خدمة مميزة في دبي تعد الأولى للشركة على شارع الشيخ زايد. وعلاوة على ذلك، أثبتنا قدرتنا على توفير تجربة تسوق رقمية وحديثة للعملاء مع التزامنا بالنموّ المستدام من أجل تحقيق عائدات جاذبة للمساهمين على المدى الطويل".

ويرتكز سعي أدنوك للتوزيع لتحقيق عائدات مجزية للمساهمين على المدى الطويل على التزامها بتعزيز قدرة أعمالها على المنافسة في المستقبل، بما في ذلك من خلال المبادرات مثل الشراكة التي أُعلن عنها مؤخراً مع شركة "طاقة"، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتأسيس "E2GO"، حيث يهدف هذا المشروع المشترك للتنقل إلى إنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة. وتنوي الشركة مواصلة الزخم فيما يخص جهود الاستدامة خلال عام 2023 وما يليه لضمان مستقبل عمليّاتها، بما في ذلك تركيب ألواح شمسية لتشغيل محطات الخدمة، واستخدام الوقود الحيوي لتشغيل أسطول مركباتها.

أما فيما يخص الاستدامة، فقد تعهّدت الشركة أيضاً بخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها وتقليص الكثافة الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، كما أعلنت عن تحويل قرض حالي بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم) إلى قرض مرتبط بالاستدامة، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية.

وتظل أدنوك للتوزيع ملتزمة بتحقيق نمو مربح وعائدات مجزية للمساهمين. وفي إطار سياسة توزيع الأرباح المقررة، أوصى مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن النصف الثاني من العام 2022، وسيتم عرضها على المساهمين للموافقة عليها خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المزمع عقده في عام 2023.

ورهناً بموافقة المساهمين، يتوقع أن تبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية للسنة المالية 2022 ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم). ويعني هذا عائدا ربحيا سنويا للسهم بنسبة 4.6% % لعام 2022 (بناء على سعر السهم البالغ 4.44 درهم كما في 8 فبراير 2023).

وكانت الشركة قد وزعت نصف أرباح عام 2022 في شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم دفع الجزء الثاني من توزيعات الأرباح في شهر أبريل 2023، وفقاً لموافقة المساهمين.

وتنص سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات على توزيع أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

وتظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات نقدية مستدامة لمساهميها.

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