فرصة لقيادة سيارات خارقة فوق مياه دبي

المصدر: دبي - رويترز

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تعد رؤية السيارات الخارقة، مثل «كورفيت» أو «ماكلارين» أو «فيراري»، وهي تجوب شوارع دبي، أمراً مألوفاً بالنسبة لسكان الإمارة، لكن غير المألوف، رؤية هذه السيارات وهي تسير فوق الماء، على امتداد سواحل دبي.

لكن في الحقيقة هذه السيارات الفاخرة، أو السيارات المائية «جيت كار»، عبارة عن قوارب سريعة صُنعت باستخدام محرك الزلاجات النفاثة «جت سكي»، وصُممت على غرار سيارات من مختلف الطرز، لإبهار السياح والسكان في جميع أنحاء الإمارات.

وقال إسلام عثمان صاحب شركة «ووتر لينك»، التي تدير السيارات المائية: «فكرنا في فكرة جديدة، وهي أننا بالفعل لدينا سيارات فاخرة كثيرة في دبي، فلماذا لا نغتنم شكل هذه السيارات، لنجعلها مائية، فهذه تجربة جديدة بالنسبة للناس».

وأضاف: «أتينا بسيارة شيفروليه كورفيت سي 8، وزودناها بمحرك جيت سكي عادي، ومنحناها تقفيلة القارب السريع، وأنزلناها المياه، وقد أعجب الناس بها كثيراً، وبدأوا يطلبون موديلات ثانية، أي أن الناس بدأت تعطينا أفكاراً جديدة، فصنعنا نموذجاً لسيارة ماكلارين، وآخر لفيراري، وبالتالي، أصبح الموضوع جيداً».

وتتكلف قيادة هذه السيارة المائية لمدة ساعة 2000 درهم (حوالي 545 دولاراً)، أو يمكن القيادة لمدة ربع ساعة مقابل 800 درهم تقريباً (217 دولاراً). وبالنسبة لعملاء مثل كريم أرسانوف، كانت التجربة تستحق هذا المبلغ، وقال: «إنها تجربة مثيرة ومُخيفة، لم أكن أتوقع ذلك، إنها تجمع بين مشاعر كثيرة في وقت واحد».

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