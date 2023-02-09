«الإمارات الإسلامي» يصدر صكوكاً مقومة بالدرهم

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن بنك الإمارات الإسلامي عن التسعير الناجح لأول إصداراته من الصكوك المقومة بالدرهم البالغة قيمتها مليار درهم. ومن شأن نجاح المجموعة في إصدار الصكوك دعم قدرتها على توسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات الإماراتية التي تتطلب تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية بجانب تحسين عملية تطوير منحنى العائد متوسط الأجل للصكوك المقومة بالدرهم.

وشهد الإصدار ذو أجل الاستحقاق البالغ ثلاث سنوات طلباً قوياً من جانب المستثمرين وتجاوزت طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.5 مرة. وأتاح سجل الأوامر القوي، الذي تجاوز 2.5 مليار درهم، للإمارات الإسلامي تقليص معدل الربح إلى 5.05 %، بفارق 67 نقطة أساس عن سندات الخزينة الحكومية الإماراتية.

ويعكس نجاح بيع إصدار الصكوك الجديد التزام البنك بالمساهمة في زيادة سيولة سوق الصكوك المقومة بالعملة المحلية بعد إنشاء منحنى العائد متوسط الأجل لوزارة المالية.

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