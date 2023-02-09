174 مليار درهم صادرات الإمارات الصناعية في 2022

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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كشف التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2022، أن قيمة الصادرات الصناعية للدولة، بلغت 174 مليار درهم العام الماضي، متوقعاً أن تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 180 مليار درهم.

وذكر التقرير أن الشركات أنفقت 53 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، بنمو 25 %، كما تم توظيف 1987 إماراتياً في القطاع الخاص.

وشهد 2022، منح 263 رخصة صناعية جديدة في الدولة، بزيادة 20 %، وتخفيض رسوم 14 خدمة لتسهيل ممارسة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تم إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية، بحيث يخفض إجمالي التكاليف على القطاع الصناعي، بقيمة تصل إلى 4 مليارات درهم.

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